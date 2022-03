Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'ultimo iPhone SE di Apple opta per Touch ID come i modelli iPhone 6, 7 e 8, così come il vecchio iPhone SE, piuttosto che Face ID come i modelli più recenti di iPhone 12 e iPhone 13 .

Sebbene l'esperienza software sia quasi identica su tutti gli iPhone, sia Face ID che Touch ID, ci sono alcune aree in cui le cose sono leggermente diverse, Apple Pay è una di queste.

Ecco come utilizzare Apple Pay su iPhone SE ma è lo stesso per i modelli iPhone 6, iPhone 7 e iPhone 8 nel caso in cui tu ne abbia uno e te lo stia chiedendo.

Prima di utilizzare Apple Pay, devi prima aggiungere le tue carte di pagamento al tuo Apple Wallet. Per fare ciò, segui i passaggi seguenti:

Apri Impostazioni sul tuo iPhone Scorri verso il basso fino a "Wallet e Apple Pay" Tocca "Aggiungi carta" Tocca "Carta di debito o di credito" Premi 'Continua' e segui le istruzioni

Dopo aver aggiunto la carta o le carte all'Apple Wallet, puoi utilizzare il tuo iPhone per pagare ovunque accetti pagamenti contactless.

Nelle impostazioni di Wallet e Apple Pay, troverai varie opzioni, come l'impostazione di una Express Travel Card ( maggiori informazioni su questo nella nostra funzione separata ), nonché l'impostazione di una carta predefinita e la scelta di consentire l'accesso ad Apple Pay quando il tuo iPhone è bloccato.

Quando vuoi pagare, è semplicissimo. Se il tuo iPhone è sbloccato, tieni semplicemente il tuo iPhone vicino al lettore di carte e le tue carte appariranno. Puoi scegliere quale carta desideri utilizzare e poi tenere premuto il dito sul pulsante Touch ID per autenticare il pagamento una volta scelto.

Se il tuo telefono è bloccato, devi prima assicurarti di aver attivato il "pulsante Home doppio clic" nelle impostazioni di Wallet e Apple Pay. Quando vuoi pagare, tocca due volte il pulsante Home di Touch ID sul tuo iPhone, tieni premuto il dito per autenticare il pagamento con Touch ID e poi avvicina il tuo iPhone al lettore di pagamento. Questo è tutto.

Scritto da Britta O'Boyle.