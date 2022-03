Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciarela serie iPhone 14 nella seconda metà di quest'anno, ma nonostante siano trascorsi diversi mesi, ci sono state una serie di voci in giro che suggeriscono a cosa possiamo essere preparati.

L'analista Ming-Chi Kuo ha twittato il 14 marzo affermando che l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max standard rimarrebbero sul chip A15, mentre i modelli Pro vedrebbero un aggiornamento al chip A16. 9to5 ha ora corroborato l'idea di variare i chip e aggiunto alcuni dettagli in più sui dispositivi in arrivo.

Secondo il sito ( tramite AppleInsider ), Apple abbandonerà il modello mini da 5,4 pollici - se questo è vero ne saremo devastati - e passerà invece a un modello Max dell'iPhone 14 standard. L'abbiamo già sentito molte volte, anche se questo non lo rende necessariamente vero, quindi non prenderlo come un vangelo per il momento.

Il rapporto di 9to5Mac affermava anche che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbero avere display leggermente più alti a causa del design a forma di pillola che si dice anche per i modelli Pro al posto dell'attuale notch. Le fonti del sito hanno anche affermato che Apple stava lavorando su funzionalità di comunicazione satellitare, anche se non era chiaro se queste sarebbero arrivate ai modelli di iPhone 14.

Certo, nulla è confermato, né lo sarà per diversi mesi, ma se le indiscrezioni sono vere, i modelli standard e Pro potrebbero essere abbastanza diversi nel 2022. Potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano i dispositivi finora nellanostra rubrica separata .

Scritto da Britta O'Boyle.