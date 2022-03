L'arresto di Foxconn potrebbe causare più ritardi tecnologici?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un nuovo focolaio di Covid ha colpito il distretto cinese di Shenzhen dove operano molte aziende tecnologiche e stabilimenti produttivi. È stato quindi completamente bloccato dal governo, portando alcuni produttori a dover chiudere le sue fabbriche almeno fino al 20 marzo.

Uno di questi è Foxconn, il produttore famoso per la realizzazione di iPhone e altri prodotti Apple . Secondo quanto riferito, ha interrotto le operazioni nei suoi siti di Shenzhen.

L'azienda (conosciuta anche come Hon Hai Precision Industry Co) ha altri siti in tutto il mondo, in particolare nella sua terra natale di Taiwan. Ha già dichiarato di non aspettarsi alcun impatto "importante" sui numeri dei dispositivi poiché ha temporaneamente spostato la produzione negli altri suoi stabilimenti.

Tuttavia, ciò potrebbe cambiare se il blocco in Cina dovesse continuare oltre il 20 marzo.

Naturalmente, Foxconn non è l'unico produttore nella regione. Anche Huawei e Tencent hanno il loro quartier generale lì ed Epson gestisce un'importante linea di produzione da Shenzhen.

La regione ospita circa 17,5 milioni di residenti, molti dei quali lavorano nel settore tecnologico.

Si dice che i casi di Covid siano raddoppiati di recente in Cina, sebbene sia ancora relativamente minore: sono stati segnalati solo 3.400 nuovi casi. Il lockdown prevede la chiusura di autobus e metropolitane.

Scritto da Rik Henderson.