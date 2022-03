Come fare uno screenshot su iPhone SE

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha alcuni modelli nel suo portafoglio di iPhone , dagli ultimi modelli di iPhone SE (2022) e iPhone 13, ad alcuni modelli più vecchi come l'iPhone 12.

Mentre i modelli iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 sono dotati della tecnologia Face ID, l'iPhone SE di terza generazione è dotato di Touch ID, come l' iPhone SE di seconda generazione e i modelli iPhone 6, 7 e 8.

Se hai un iPhone Face ID, dovrai premere il pulsante laterale e aumentare il volume contemporaneamente per acquisire uno screenshot. Se hai un iPhone Touch ID come il nuovo iPhone SE, ecco cosa devi fare.

Per acquisire uno screenshot su Apple iPhone SE (2022), iPhone SE (2020) o iPhone 6, iPhone 7 o iPhone 8, dovrai premere il pulsante di accensione sul lato destro contemporaneamente al Touch ID pulsante home sotto lo schermo.

Uno screenshot apparirà nell'angolo in basso a sinistra del tuo display dopo aver catturato con successo uno screenshot di ciò che è sul tuo display.

Quando fai uno screenshot su iPhone, viene visualizzata una piccola anteprima nell'angolo in basso a sinistra. Se tocchi l'anteprima, verrai indirizzato a una nuova schermata, dove troverai una serie di opzioni.

Puoi eliminare lo screenshot toccando l'icona del cestino nell'angolo in alto a destra, oppure puoi ritagliare lo screenshot tirando verso il basso gli angoli attorno allo screenshot.

È anche possibile contrassegnare lo screenshot del tuo iPhone da questa pagina. Tocca una qualsiasi delle penne sotto lo screenshot e puoi disegnarci sopra a tuo piacimento. Quando hai finito, tocca "Fatto" nell'angolo in alto a sinistra.

C'è un altro consiglio che abbiamo quando si tratta di screenshot. Puoi leggerlo in modo più dettagliato nella nostra funzione separata , ma se stai eseguendo uno screenshot di una pagina Web in Safari, puoi ottenere uno screenshot a pagina intera e salvarlo come PDF. Ecco cosa devi fare.

Apri Safari Trova la pagina web di cui desideri eseguire lo screenshot Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante Home di Touch ID Tocca l'anteprima dello screenshot nell'angolo in basso a sinistra Tocca la scheda Pagina intera nella parte superiore dello screenshot Tocca "Fatto" Scegli "Salva PDF in file".

Scritto da Britta O'Boyle.