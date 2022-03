Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I modelli di Apple iPhone 13 sono stati rivelati a settembre 2021, ma Apple ha aggiornato la gamma durante il suo evento Peek Performance a marzo 2022 con un paio di nuove aggiunte di colori.

Mentre l'iPhone 13 ha ottenuto un nuovo colore verde - che puoi dare un'occhiata nella nostra storia separata - i modelli di iPhone 13 Pro hanno visto un verde alpino aggiunto alle loro già forti scelte di colore.

I modelli di iPhone 13 Pro offrono una bella finitura con il retro in vetro opaco e i telai in acciaio inossidabile lucido e il colore Alpine Green ha un aspetto eccellente, accentuando il design. C'è una bella profondità nel colore e, sebbene non sia del tutto alla pari con il Midnight Green dell'iPhone 11 Pro per noi in termini di favorito, è sicuramente lassù.

Come con gli altri modelli di iPhone 13 Pro, l'opzione Alpine Green presenta una cornice e un alloggiamento della fotocamera in tinta, sebbene l'alloggiamento della fotocamera abbia un po' più di pop rispetto al resto della parte posteriore grazie alla finitura lucida.

Sotto il cofano, nulla è cambiato, quindi troverai il chip A15 Bionic, una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 12 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un sensore telefoto da 12 megapixel e alcune fantastiche funzionalità come la modalità Cinema e Stili fotografici .

Puoi leggere le nostre recensioni complete di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max se vuoi sapere esattamente cosa abbiamo pensato, ma se hai già deciso che il modello Alpine Green fa per te, è disponibile per il preordine ora e viene spedito 18 marzo .

