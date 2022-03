Ecco come appare l'iPhone 13 verde nella carne

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato una serie di dispositivi durante il suo evento Peek Performance all'inizio di marzo, incluso un nuovo colore verde per iPhone 13 mini e iPhone 13.

Come il resto dei colori di iPhone 13 mini e iPhone 13, l'opzione Verde vede un retro in vetro con un telaio in alluminio in tono. Adoriamo la cornice verde: è adorabile. Anche l'alloggiamento della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra dei dispositivi è realizzato con il vetro posteriore, quindi anche questo è lo stesso verde, sebbene appaia più leggero del retro in quanto ha una finitura opaca rispetto alla finitura lucida del resto del retro .

Il colore verde è un verde bosco scuro ed è bello nella carne, con il colore che offre una bella profondità e un bel cambiamento dal nero - o mezzanotte come lo chiama Apple. Abbiamo l'iPhone 13 mini nell'ufficio Pocket-lint, come puoi vedere dalle immagini, anche se il colore dell'iPhone 13 è lo stesso.

A parte la differenza di colore, tutto il resto rimane sull'iPhone 13 mini verde e l'iPhone 13 è lo stesso degli altri modelli di iPhone 13 mini e iPhone 13. Sotto il cofano trovi il processore A15 Bionic, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con funzionalità come la modalità Cinematografica e Stili fotografici e la connettività 5G .

Puoi leggere tutto su come l'iPhone 13 mini e l'iPhone 13 si confrontano con i modelli di iPhone 13 Pro nella nostra funzione separata , oppure puoi andare alle nostre recensioni per vedere come se la sono cavata nei nostri test. L'iPhone 13 mini e l'iPhone 13 Green sono disponibili per il preordine dall'11 marzo , con disponibilità dal 18 marzo.

Scritto da Britta O'Boyle.