Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato che il lancio di iOS 15.4 avverrà la prossima settimana.

L'ultimo aggiornamento software per iPhone , disponibile come beta pubblica da gennaio , non ha ancora una data di rilascio bloccata, anche se Apple ha annunciato che arriverà tra il 14 e il 18 marzo durante il suo evento "Peek Performance" .

Poiché le nuove finiture di iPhone 13 e 13 Pro arriveranno il 18 marzo, insieme alla data di vendita dell'iPhone SE appena annunciato (2022) , la nostra migliore ipotesi è che iOS 15.4 sarà disponibile nella stessa data.

In ogni caso, la nuova versione porterà con sé alcune interessanti modifiche al funzionamento dei modelli iPhone compatibili.

L'aggiunta del titolo riguarda Face ID, con una modifica che consente al software di riconoscimento facciale di funzionare anche quando un utente indossa una maschera. Ciò fa seguito, ovviamente, a una precedente soluzione alternativa creata da Apple, in cui i consueti controlli di sicurezza di Face ID potevano essere aggirati se un utente indossava un Apple Watch collegato al proprio iPhone .

Per coloro che non possiedono uno degli smartwatch di Apple, tuttavia, questa dovrebbe rivelarsi una piccola funzionalità utile.

Non è anche l'unica cosa degna di nota dal prossimo aggiornamento.

In arrivo anche la nuova funzionalità Tap to Pay di Apple, che consente di trasformare i dispositivi iPhone compatibili in terminali per pagamenti contactless. Sebbene non sia una funzione di appello di massa, significa che l'iPhone avrà presto il potenziale per diventare un registro digitale e, per le aziende che si affidano a lettori di schede dedicati, consente loro di fare tutto da uno smartphone.

C'è anche una nuova funzionalità di sicurezza per AirTags , che vedrà i dispositivi iOS avvisare gli utenti di non utilizzare i dischi di tracciamento degli oggetti per tracciare la posizione di un utente senza consenso.

In termini di compatibilità, iOS 15.4 sarà disponibile per qualsiasi dispositivo che già supporta iOS 15. Ciò significa che qualsiasi cosa, da un iPhone 6S di prima generazione a uno dei modelli di iPhone 13, dovrebbe supportarlo.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Conor Allison.