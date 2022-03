Apple terrà un evento a marzo? Siri fornisce un indizio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che Apple stia pianificando un evento primaverile. Molti pensavano che la società avrebbe inviato gli inviti il 1 marzo, annunciando un evento per una settimana dopo. Ma non è successo. Se ora ti stai chiedendo se l'evento accadrà, non sei solo.

In effetti, alcuni hanno iniziato a chiedere a Siri dell'evento e cosa aspettarsi.

Prova a chiedere all'assistente personale di Apple quanto segue: "Cosa verrà annunciato all'evento Apple?". Siri dovrebbe rispondere con: “Non puoi affrettare le notizie. No. Dovrai solo aspettare." Se provi parole diverse di quella frase o chiedi direttamente quando si verificherà un evento Apple successivo, Siri ti indirizzerà al sito Web dell'evento Apple. Negli anni passati, potresti chiedere a Siri e ti darebbe risposte diverse. Potresti anche chiedere "Dammi un suggerimento" per ottenere una risposta. Ora, anche se dici "Dammi un suggerimento", Siri dirà: "Non puoi affrettare le notizie".

Si ipotizza che Apple potrebbe ritardare il suo evento primaverile a causa dell'invasione dell'Ucraina. Martedì scorso Apple ha annunciato che interromperà tutte le vendite dei suoi prodotti in Russia in risposta al conflitto, e ha anche emanato limitazioni su Apple Pay a causa di nuove sanzioni, mentre ha anche cacciato alcuni organi di stampa russi dal suo App Store al di fuori del paese. Dopo aver fatto tutto ciò, potrebbe sembrare strano per l'azienda di Cupertino annunciare un evento in cui mostra felicemente un nuovo iPhone SE , iPad Air e nuovi Mac che i consumatori possono acquistare.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Forse Apple annuncerà semplicemente i prodotti tramite comunicati stampa, piuttosto che con un evento ufficiale, come ha fatto alcune volte in passato.

Scritto da Maggie Tillman.