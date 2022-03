Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha sospeso le vendite dei suoi prodotti hardware, incluso l'iPhone , in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina.

Secondo una dichiarazione dell'azienda, che potete leggere integralmente di seguito, Apple ha fermato tutte le esportazioni verso il Paese, ma continuerà a valutare la situazione. Se vai ora al negozio online russo di Apple, prodotti come l'iPhone e persino il Mac sono elencati come non disponibili e non possono essere aggiunti al carrello.

Apple ha anche recentemente stabilito limitazioni per Apple Pay in Russia, grazie alle nuove sanzioni imposte, e ha strappato i notiziari russi Sputnik e RT News dall'App Store al di fuori del paese. Ha disabilitato anche i rapporti sul traffico e sugli incidenti in tempo reale in Apple Maps in Ucraina. Google lo ha fatto anche in Google Maps, per impedire alle persone di usarlo per studiare i movimenti delle truppe.

Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha pubblicato una lettera aperta ad Apple la scorsa settimana, esortando la società a impedire alla Russia di accedere ai suoi prodotti. Nella lettera , Fedorov, che funge anche da ministro della Trasformazione digitale, ha affermato che tali azioni "motiveranno i giovani e la popolazione attiva della Russia a fermare in modo proattivo la vergognosa aggressione militare".

Ecco la dichiarazione completa di Apple (tramite Telegraph ) :

"Siamo profondamente preoccupati per l'invasione russa dell'Ucraina e siamo al fianco di tutte le persone che stanno soffrendo a causa delle violenze. Stiamo sostenendo gli sforzi umanitari, fornendo aiuto per la crisi dei rifugiati in corso e facendo tutto il possibile per sostenere il nostro squadre della regione.

Abbiamo intrapreso una serie di azioni in risposta all'invasione. Abbiamo sospeso tutte le vendite di prodotti in Russia. La scorsa settimana abbiamo interrotto tutte le esportazioni nel nostro canale di vendita nel paese. Apple Pay e altri servizi sono stati limitati. RT News e Sputnik News non sono più disponibili per il download dall'App Store al di fuori della Russia. E abbiamo disabilitato sia il traffico che gli incidenti dal vivo in Apple Maps in Ucraina come misura di sicurezza e precauzione per i cittadini ucraini.

Continueremo a valutare la situazione e saremo in comunicazione con i governi competenti sulle azioni che stiamo intraprendendo. Ci uniamo a tutti coloro che in tutto il mondo chiedono la pace".

Scritto da Maggie Tillman.