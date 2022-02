Il design del foro e della pillola di Apple iPhone 14 Pro perde di nuovo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple non dovrebbe rivelare la suaserie di iPhone 14 fino alla seconda metà dell'anno, con l'iPhone SE 3 che arriverà per primo, anche se ciò non ha fermato speculazioni e rapporti che affermano di sapere cosa sta arrivando.

In precedenza abbiamo sentito che Apple sta prendendo in considerazione un foro e una combinazione a forma di pillola per i modelli iPhone 14 Pro al posto della tacca e l'ultimo rapporto aggiunge benzina a questo fuoco.

Uno schema trapelato pubblicato su Weibo, e poi ripreso da Jon Prosser , mostra quella che si dice sia la parte anteriore dell'iPhone 14 Pro e mostra quanto potrebbero essere grandi la fotocamera frontale perforata e il foro a forma di pillola.

È stato affermato che solo i modelli Pro presenteranno questo nuovo look, con i modelli standard di iPhone 14 che mantengono la tacca. Prosser - che ha un track record così così - ha detto di essere stato in grado di verificare in modo indipendente che lo schema fosse reale.

Voci precedenti suggerivano che Apple potrebbe optare per il design standard della fotocamera frontale perforata che vediamo sulla maggior parte degli smartphone Android in questi giorni, anche se l'analista del display Ross Young ha poi evidenziato l'idea del design della fotocamera a forma di pillola e perforato, che la maggior parte delle voci più recenti supportano.

Puoi leggere tutto sulle voci che circondano l'iPhone 14 nella nostra funzione di raccolta delle voci separata. Non ci aspettiamo di scoprire se questo nuovo look diventerà realtà fino a settembre, quindi c'è ancora un po' di tempo prima che appaiano voci sul contratto.

Scritto da Britta O'Boyle.