Apple potrebbe svelare presto il suo primo iPhone sotto i $ 200?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo le indiscrezioni, Apple svelerà presto un nuovissimo modello di iPhone SE (provvisoriamente soprannominato iPhone SE Plus ). Un evento Apple dovrebbe essere annunciato a breve per la prossima settimana, l'8 marzo, per la precisione.

Sostituirà il modello SE 2020, attualmente disponibile per poco meno di $ 400 (£ 390). Tuttavia, una linea di pensiero è che la nuova edizione potrebbe essere una sostituzione completa. Potrebbe essere che Apple abbia in programma per la prima volta di avere un iPhone sotto i $ 200 nella sua formazione.

Il giornalista di Bloomberg ed esperto di Apple, Mark Gurman, suggerisce nella sua ultima newsletter settimanale PowerOn che il produttore potrebbe voler mantenere l' iPhone SE 2 nella sua gamma ma abbassare significativamente il prezzo. È qualcosa che Apple ha fatto con il Watch negli ultimi anni, con l'Apple Watch serie 3 ancora disponibile a circa la metà del prezzo della serie 7.

Avere un iPhone a un prezzo così basso, dice, consentirebbe all'azienda di fare ulteriori incursioni in Africa, Sud America e "parti dell'Asia che sono le attuali roccaforti di Android". Sicuramente ha senso. Riteniamo inoltre che potrebbe aiutare a vendere l'orologio, poiché un pacchetto di iPhone SE e Apple Watch serie 3 per meno di $ 400 è allettante.

Naturalmente, questa è più un'opinione che un fatto. Scopriremo di più nei prossimi giorni e nella prossima settimana, soprattutto se la speculazione sull'evento di lancio di Apple si rivelerà corretta.

Scritto da Rik Henderson.