Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ci sono molti suggerimenti e trucchi integrati nel software iOS di Apple, alcuni dei quali sono ovvi, mentre altri sono un po' più nascosti.

Abbiamo una funzionalità separata su alcuni dei nostri preferiti , oltre ad alcune funzionalità di successo su quelli che pensiamo siano semplicemente fantastici, ma qui ci concentriamo sulle fotocamere di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro.

Una delle cose migliori della fotocamera dell'iPhone è che puoi praticamente puntare e scattare e otterrai uno scatto decente per la maggior parte del tempo. C'è molto di più oltre, soprattutto con i modelli Pro e alcune delle funzionalità extra che offrono, come la modalità Macro.

Quindi, se stai cercando alcuni suggerimenti per ottenere il massimo dal tuo iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max, ecco i nostri migliori. Ce ne sono anche alcuni qui del designer nigeriano-americano Oghalé Alex, che ha scattato la sua collezione di debutto ISOKO su un iPhone 13 Pro Max .

Questi sono alcuni suggerimenti e trucchi generali sulla fotocamera per iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Alcuni potrebbero essere ovvi, ma ce ne sono alcuni di cui potresti non esserti reso conto.

Dopo aver scattato una foto, aprila nell'app Foto e usa la bacchetta magica di modifica automatica per perfezionarla leggermente. Tocca Modifica nell'angolo in alto a destra e tocca la bacchetta nel cerchio. Il tuo iPhone eseguirà quindi le modifiche che ritiene miglioreranno la tua immagine. Questo è uno dei consigli di Oghalé Alex.

Non aver paura di apportare le tue modifiche anche dopo aver utilizzato lo strumento Bacchetta magica automatica. Ci sono molte opzioni, come esposizione, brillantezza, luci, ombre, contrasto, luminosità, tra le altre, con cui puoi armeggiare per creare un aspetto diverso.

Apri la tua foto nell'app Foto e tocca Modifica nell'angolo destro. Puoi quindi toccare lo strumento Bacchetta magica automatica e scorrere da destra a sinistra per regolare le varie opzioni, oppure puoi semplicemente scorrere da destra a sinistra per regolare le opzioni manualmente. Scegli ciò che desideri regolare e sposta il cursore sotto di esso per apportare le modifiche.

Gli angoli possono fare una grande differenza quando si scattano foto. Non solo possono aiutare ad accentuare o nascondere vari elementi, ma anche l'angolazione può cambiare la storia, soprattutto quando si sceglie tra sparare in alto o in basso.

Uno dei suggerimenti di Oghalé Alex è utilizzare la modalità Ritratto su iPhone per creare profondità e ottenere un aspetto più professionale.

Le griglie sono eccellenti per aiutarti a comporre il tuo scatto. Per impostazione predefinita, la griglia è disattivata su iPhone 13 Pro, ma puoi accenderla facilmente. Apri Impostazioni sul telefono e tocca Fotocamera. Vedrai l'opzione per attivare la griglia.

È possibile impostare il tuo iPhone 13 Pro e 13 Pro Max in modo che le impostazioni della fotocamera che modifichi vengano mantenute la prossima volta che apri l'app della fotocamera. Potrebbero essere filtri o proporzioni, oppure potrebbe essere l'impostazione della modalità notturna che scegli.

Apri Impostazioni sul telefono e scorri verso il basso fino a Fotocamera. Dovrai quindi toccare Mantieni impostazioni, dove potrai quindi scegliere di attivare una varietà di impostazioni, da Controllo macro e Modalità notturna a Modalità fotocamera (che preserva l'ultima modalità) e Controlli creativi (come i filtri e proporzioni).

L'iPhone 13 Pro può girare in Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, anche se questo non è attivo per impostazione predefinita perché consuma molto spazio di archiviazione. Se vuoi assicurarti di girare sempre con la massima qualità video, apri Impostazioni sul telefono e scorri verso il basso fino a Fotocamera. È quindi possibile selezionare Registra video dall'elenco e scegliere 4K a 60 fps. Questa sezione consente anche di attivare l'HDR.

La modalità Ritratto è disponibile sia sugli obiettivi grandangolari che sui teleobiettivi di iPhone 13 Pro. È inoltre possibile utilizzare la modalità notturna per i ritratti con la fotocamera grandangolare in condizioni di scarsa illuminazione.

Esistono sei diversi stili di modalità Ritratto su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Apri l'app della fotocamera sul tuo iPhone e tocca l'opzione Ritratto sopra il pulsante di scatto. Puoi quindi scorrere tra le diverse opzioni di stile, con un'anteprima dal vivo per ciascuna visualizzazione mentre scorri.

Dopo aver scelto il tuo stile e allineato lo scatto, tocca il pulsante di scatto.

Come accennato brevemente, puoi scattare ritratti utilizzando l'obiettivo grandangolare o il teleobiettivo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Per passare da uno all'altro, apri l'app della fotocamera sul telefono e tocca l'opzione Ritratto. Vedrai un 1x o 3x nell'angolo in basso a sinistra, toccalo quando sei in modalità Ritratto per passare da un obiettivo all'altro.

Puoi scegliere uno dei sei stili Ritratto ma poi cambiare idea una volta che hai la foto! Non preoccuparti, puoi cambiare lo stile dopo lo scatto. Apri l'app Foto sul telefono e tocca Modifica nell'angolo in alto a destra.

Puoi quindi scorrere tra le opzioni di stile Ritratto nella parte inferiore dello schermo per scegliere un'opzione di illuminazione diversa. Ricordati di toccare Fine nell'angolo in basso a destra per salvare.

Proprio come modificando lo scatto successivo allo stile Ritratto, puoi anche modificare la profondità (sfocatura dello sfondo) dello scatto Ritratto dopo averlo scattato. Apri l'app Foto e scegli lo scatto Ritratto che desideri modificare, quindi tocca Modifica nell'angolo in alto a destra.

Da qui, tocca il numero di apertura (numero f) nell'angolo in alto a sinistra. È quindi possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento nella parte inferiore della foto per modificare la profondità e regolare la sfocatura dello sfondo. Ricordati di toccare Fine nell'angolo in basso a destra quando hai finito.

Se hai scattato una foto in modalità Ritratto ma hai cambiato idea e vuoi rimuovere completamente l'effetto, questo è possibile. Apri l'app Foto e tocca l'immagine da cui desideri rimuovere l'effetto Ritratto.

Nella parte superiore dello schermo sopra la foto, vedrai Ritratto evidenziato in giallo. Tocca questo e rimuoverà l'effetto Ritratto. Puoi aggiungerlo nuovamente toccando di nuovo Ritratto. Assicurati di premere Fine nell'angolo in basso a destra per salvare.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno la modalità Macro che ti consente di catturare i minimi dettagli utilizzando l'obiettivo ultra grandangolare. Funziona in modalità foto standard, così come video, inclusi slo-mo e time lapse.

È un'ottima modalità per catturare i dettagli, come la pelliccia di un cane, o nel materiale di qualcosa come ha fatto Oghalé Alex per la sua collezione ISOKO, per esempio.

Il controllo macro è disattivato per impostazione predefinita su iPhone 13 Pro - con gli obiettivi che cambiano automaticamente - ma se vuoi vedere il controllo della fotocamera per passare automaticamente all'obiettivo ultra grandangolare per acquisire foto e video macro, puoi attivarlo nelle impostazioni .

Apri Impostazioni sul tuo iPhone e scorri verso il basso per toccare Fotocamera. È quindi necessario attivare il controllo macro. Quando poi segui i passaggi seguenti per scattare in modalità Macro, vedrai apparire il simbolo nell'angolo in basso a sinistra.

Se vuoi ottenere una ripresa ravvicinata, che si tratti di un fiore, di un animale domestico o di un altro oggetto, dovrai avvicinarti il più possibile al soggetto: è necessario un minimo di 20 mm per abilitare la modalità macro.

Una volta che hai il soggetto, posiziona la messa a fuoco principale il più vicino possibile al centro dell'inquadratura e tocca per selezionare un punto AF specifico. Puoi scegliere tra x.5 e x1.

Gli stili fotografici sono simili a un filtro, ma invece di applicare l'effetto all'intera immagine, mantengono naturali i cieli e le tonalità della pelle. Ci sono diverse opzioni e probabilmente scoprirai che una è la tua preferita in particolare, così come può essere il modo con i filtri.

Ci sono cinque stili fotografici preimpostati tra cui puoi scegliere e puoi scegliere di scattare nello stile che ti piace e quindi impostare il tuo telefono per scattare sempre in quella modalità.

Per scattare in uno stile fotografico, apri l'app della fotocamera e assicurati di essere in modalità Foto. Dovrai quindi scorrere verso l'alto dalla parte inferiore del mirino per visualizzare più opzioni.

L'opzione Stili fotografici è l'icona con i tre quadrati all'interno. Tocca questo e sarai in grado di scorrere le cinque opzioni di stile: Standard, Rich Contrast, Vibrant Warm, Warm, Cool.

Gli stili fotografici preimpostati possono essere tutti regolati in modo da poter trovare il perfetto equilibrio di tono e calore per le tue preferenze.

Apri l'app della fotocamera sul telefono e scorri verso l'alto dalla parte inferiore del mirino. Dovrai quindi toccare l'icona con i tre quadrati e selezionare lo stile fotografico in cui desideri scattare. Vedrai apparire i cursori Tono e Calore sotto il mirino dopo aver selezionato uno Stile fotografico.

Puoi regolare sia in tempo reale che se vai troppo lontano e vuoi tornare al preset originale, puoi toccare il pulsante Indietro a destra dei cursori Calore e Tono per tornare.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

È possibile impostare il telefono per scattare sempre in uno stile fotografico particolare, quindi ogni volta che apri l'app della fotocamera e selezioni la modalità Foto, scatterà automaticamente nello stile fotografico selezionato, ad esempio. Personalmente amiamo Rich Contrast, anche se a Oghalé Alex piace Warm, quindi è tutta una questione di preferenze personali.

Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone e scorri verso il basso fino a Fotocamera. Vedrai Stili fotografici come opzione e quando lo tocchi, puoi scegliere lo stile in cui desideri scattare per impostazione predefinita.

Puoi leggere di più sulla modalità Cinematografica nella nostra funzione separata, ma in poche parole ti consente di cambiare la messa a fuoco del soggetto durante le riprese. Registra in 1080p a 30fps, così come Dolby Vision HDR e il bello della modalità Cinematic è che puoi cambiare la messa a fuoco durante le riprese o dopo il fatto.

Per scattare in modalità Cinematografica, apri la Fotocamera sul tuo modello di iPhone 13 e scegli l'opzione Cinematografica nella parte inferiore del mirino sopra il pulsante di scatto.

Se poi scorri verso l'alto sul mirino (quando tieni il telefono in verticale) o scorri da destra a sinistra (quando orizzontale), sarai quindi in grado di regolare la profondità toccando la "f" e l'esposizione toccando il cerchio con il + e -.

Puoi quindi toccare il pulsante di registrazione per avviare la registrazione quando sei soddisfatto delle tue selezioni. Tocca un soggetto nel mirino per cambiare la messa a fuoco durante la registrazione. Tocca due volte per impostare il rilevamento automatico della messa a fuoco su un soggetto. Puoi anche toccare e tenere premuto sullo schermo per bloccare la messa a fuoco a una distanza specifica dalla fotocamera.

Come con le foto, puoi modificare la profondità - o la sfocatura dello sfondo - o un video cinematografico dopo averlo girato. Apri l'app Foto e tocca il video che desideri modificare.

Seleziona Modifica nell'angolo in alto a destra e quindi tocca la "f" nella parte superiore dello schermo. Trascina il cursore per regolare la profondità, ma tieni presente che si applicherà all'intero video. Dovrai anche ricordarti di toccare Fine quando hai finito.

Se non hai messo a fuoco le persone o i soggetti giusti durante le riprese del tuo video in modalità Cinema, puoi modificarlo in seguito per cambiare la messa a fuoco. Dovrai aprire l'app Foto sul telefono e toccare il video che desideri modificare e toccare Modifica nell'angolo in alto a destra.

Nella timeline del video sotto il mirino, i punti gialli indicano i momenti del video in cui il punto AF cambia da un soggetto all'altro. Puoi trascinare la timeline per scorrere il video e le caselle gialle appariranno intorno ai soggetti a fuoco, mentre le caselle bianche appariranno intorno ai soggetti riconosciuti ma non a fuoco.

Se tocchi un quadrato bianco, la messa a fuoco cambierà su quel soggetto. Tocca due volte e il rilevamento automatico della messa a fuoco passerà a quel soggetto. Toccare e tenere premuto sullo schermo per bloccare la messa a fuoco a una distanza specifica dalla fotocamera.

Puoi toccare il pulsante di messa a fuoco (quadrato giallo con un cerchio al centro nella parte superiore del display) per passare dal rilevamento automatico della messa a fuoco dell'app Fotocamera ai punti AF selezionati manualmente. Ricordati di toccare Fatto quando hai finito.

Scritto da Britta O'Boyle.