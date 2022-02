Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'iPhone 14 potrebbe ottenere un gradito aumento nel reparto di durata della batteria, è stato riferito, a causa di un nuovo chipset 5G che potrebbe benissimo utilizzare, liberando piccole quantità di spazio per una maggiore capacità della batteria.

Mentre iPhone 13 e iPhone 13 Pro vantano già un'impressionante durata della batteria e la direzione di marcia sui telefoni Apple è promettente a questo proposito, è interessante dare un'occhiata a come potrebbe ottenere maggiore efficienza dai suoi telefoni di punta.

Rapporti a Taiwan affermano che Apple acquisterà i suoi chip 5G da TSMC, piuttosto che da Samsung come ha fatto negli ultimi anni, e che i nuovi chip utilizzeranno il processo 6NM per radere parte del patrimonio immobiliare e ottenere una migliore efficienza.

Come saprà chiunque utilizzi spesso il 5G, può scaricare la batteria abbastanza rapidamente, quindi entrambi questi miglioramenti sono i benvenuti. Mentre la differenza di dimensioni sarà al massimo fino a millimetri, qualsiasi spazio per una batteria anche leggermente più grande potrebbe valere il suo peso in oro.

Ovviamente, Apple lavorerà senza dubbio per aumentare l'efficienza della propria tecnologia, dal chipset che alimenterà l'iPhone 14 al software che esegue, e questo avrà anche un forte impatto sulle prestazioni della batteria nella resa dei conti finale.

Dovremo aspettare un po' per avere una linea ufficiale su tutto questo da parte di Apple, ma almeno è un segnale positivo.

Scritto da Max Freeman-Mills.