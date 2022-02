Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha introdotto silenziosamente una nuova funzionalità chiamata Tap to Pay su iPhone . Consente agli iPhone compatibili di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali. Ma la parte migliore è che non è necessario hardware aggiuntivo. Ecco tutto ciò che devi sapere su Tap to Pay.

Nel febbraio 2022, Apple ha annunciato l'intenzione di implementare Tap to Pay su iPhone. Ti consente essenzialmente di utilizzare i dispositivi mobili come terminale di pagamento. Si ritiene che l'acquisizione da parte di Apple della startup Mobeewave sia la base di questa tecnologia. La funzione supporta i pagamenti da Apple Pay, carte di credito e debito contactless e altri portafogli digitali.

Tocca per pagare è degno di nota perché, in precedenza, le aziende che accettavano pagamenti contactless su un iPhone dovevano utilizzare hardware di terze parti aggiuntivo come il dongle Square Reader.

Per ora, è limitato alle aziende e ai commercianti che desiderano accettare pagamenti contactless tramite app iOS supportate utilizzando un iPhone XS o versioni successive. Al momento del pagamento, un'azienda ti chiederà di tenere il tuo iPhone o Apple Watch, carta di credito o di debito contactless o un altro portafoglio digitale vicino all'iPhone del commerciante, quindi il pagamento verrà completato in modo sicuro utilizzando la tecnologia NFC.

In altre parole, secondo Apple, tutti i commercianti avranno bisogno in futuro dei loro iPhone per accettare ed elaborare i pagamenti.

Stripe ha annunciato che sarà la prima piattaforma di pagamento a offrire "Tap to Pay su iPhone" ai propri clienti aziendali, inclusa l'app Shopify Point of Sale, nella primavera del 2022. Ulteriori piattaforme e app di pagamento seguiranno nel corso dell'anno, secondo ad Apple. Anche gli Apple Store negli Stati Uniti lanceranno la funzione nel 2022.

La funzione verrà lanciata negli Stati Uniti più avanti nel 2022. Sembra essere un'esclusiva degli Stati Uniti al momento del lancio, senza altri paesi annunciati.

Sebbene Tap to Pay non sia ancora pronto per l'uso, l'API di supporto è disponibile in iOS 15.4 beta 2 (scopri come installarlo qui ), abilitando potenzialmente la funzione su iPhone XS e modelli successivi.

Esistono iPhone meno recenti con NFC, ma, per ora, i modelli iPhone 6, 7 e 8 non sono nell'elenco dei compatibili.

Consulta la guida di Pocket-lint su Apple Pay per ulteriori informazioni su come funziona il portafoglio digitale.

Scritto da Maggie Tillman.