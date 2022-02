Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Molti osservatori di Apple hanno da tempo previsto che Apple terrà un evento questa primavera per annunciare i prodotti, ma un nuovo rapporto ora getta un po' di peso dietro queste ipotesi plausibili.

Mark Gurman di Bloomberg, una fonte affidabile per le voci di Apple, ha affermato che Apple vuole organizzare un evento primaverile l'8 marzo 2022 per introdurre un iPhone SE a basso costo con 5G. La società con sede a Cupertino potrebbe anche svelare un iPad Air rinnovato con supporto per 5G e con una nuova CPU durante la presentazione.

Tieni presente che le voci su un modello di iPhone SE aggiornato circolano da un po' di tempo. Bloomberg ha affermato che il nuovo modello offrirà un chip più veloce - probabilmente l'A15 - e fotocamere aggiornate all'interno di un corpo simile al modello esistente con uno schermo da 4,7 pollici. ( Quel telefono è stato lanciato nel 2020 per $ 399 ed è ancora disponibile a quel prezzo.) Non si sa se Touch ID sarà incluso.

Gurman ha anche sentito che i consumatori dovrebbero aspettarsi una nuova versione di iOS con una versione di Face ID adatta alle maschere a marzo. Il software beta pubblico per iPhone e iPad è già disponibile con questa funzionalità.

Si sussurra persino che un nuovo modello di Mac con CPU personalizzata di Apple potrebbe arrivare a marzo, ma non aspettatelo durante l'evento hardware, stranamente. Inoltre, più avanti nel 2022, Apple potrebbe lanciare nuovi desktop iMac e Mac Pro, un MacBook Air riprogettato, un MacBook Pro aggiornato, tre Apple Watch e quattro modelli di iPhone 14. Oh, e sono previsti anche nuovi AirPod.

Se nulla di tutto ciò ti interessa perché hai le tue speranze sul set su un visore AR/VR di realtà mista Apple , potresti avere un po' di tempo da aspettare, perché a quanto pare non arriverà fino al 2023.

Scritto da Maggie Tillman.