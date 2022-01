Come installare le versioni beta pubbliche di iOS 15.4 e iPadOS 15.4

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo il rilascio agli sviluppatori, Apple sta ora distribuendo le prime versioni beta pubbliche di iOS 15.4 e iPadOS 15.4 ai beta tester pubblici.

Queste versioni beta includono una serie di nuove funzionalità, tra cui il controllo universale e il supporto per Face ID mentre si indossano le maschere ( non è richiesto Apple Wath ). Se sei ansioso di testarli e sei disposto a rischiare di incappare in potenziali bug nel software, ecco come puoi installare le versioni beta sul tuo iPhone e iPad secondario.

Puoi installare subito le versioni beta pubbliche di iOS 15.4 e iPadOS 15.4 in meno di cinque minuti. È gratuito e facile da fare: basta seguire i passaggi seguenti.

Vai al sito Web del software beta di Apple dal tuo iPhone o iPad tramite il browser Safari. Cerca il pulsante di accesso e accedi con le credenziali del tuo ID Apple. Nella pagina successiva, scorri verso il basso fino al sottotitolo "Inizia". Nella pagina successiva, seleziona il link "Registra" il tuo dispositivo, se non l'hai già registrato. Nella pagina successiva, cerca il pulsante che dice "Scarica profilo", quindi toccalo. Questo servirà un avvertimento. Seleziona "Consenti". Verrà visualizzato un popup che dice che puoi impostare il nuovo profilo dall'app Impostazioni. Apri l'app Impostazioni e cerca la nuova sezione "Profilo scaricato" in alto. Selezionalo e avrai accesso al download del software beta. Seleziona "Installa" nell'angolo e reinserisci la tua password. Accetta la dichiarazione di consenso toccando "Installa" ancora una volta. Potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per attivare il profilo.

Sono incluse alcune interessanti funzionalità, come la possibilità di utilizzare Face ID con una maschera (solo per iPhone 12 o successivi), l'accesso a 37 nuove emoji (come bolle, labbra che si mordono, stampelle, ecc.) e Controllo universale, che consente lavori con un solo mouse e tastiera e ti sposti tra Mac e iPad per un'esperienza senza interruzioni, senza bisogno di configurazione. Puoi trascinare e rilasciare il contenuto tra i dispositivi, spostando il mouse su tutti i display come se fossero collegati.

Consulta le nostre guide di seguito per maggiori dettagli:

I prossimi aggiornamenti software di Apple per iPhone e iPad non saranno pronti per tutti i consumatori fino alla primavera del 2022. A quel punto, verranno implementati su iPhone e iPad più recenti come aggiornamento gratuito via etere che puoi facilmente installare tramite l'app Impostazioni: non c'è bisogno di scherzare con i profili beta.

Scritto da Maggie Tillman.