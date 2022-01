Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sebbene Apple abbia appena rilasciato iOS 15.3, sta già procedendo con iOS 15.4, rilasciando una beta per gli sviluppatori.

L'aggiornamento software non è ancora ufficialmente disponibile al pubblico; è disponibile solo per gli sviluppatori per il test. Ma introduce una nuova funzionalità particolarmente interessante: la possibilità di sbloccare il tuo iPhone tramite Face ID mentre indossi una maschera , senza bisogno di Apple Watch. Apple ha affermato che, con iOS 15.4 beta, l'iPhone ora può riconoscere "le caratteristiche uniche intorno all'occhio per l'autenticazione", ma ha notato che Face ID è ancora più preciso quando è impostato per il riconoscimento facciale completo.

La funzione funzionerà anche se indossi gli occhiali, ma non gli occhiali da sole.

Tieni presente che Apple ha consentito a lungo agli utenti iPhone di sbloccare il proprio dispositivo tramite Face ID, a condizione che possedessero e utilizzassero un Apple Watch come chiave.

Con la nuova beta per sviluppatori iOS 15.4, tuttavia, Apple spera di abbandonare questo ingombrante requisito. Ma dovrai comunque attivare l'opzione. Nella sezione Face ID e Passcode dell'app Impostazioni sul tuo iPhone, seleziona semplicemente l'opzione "Usa Face ID con un'opzione maschera" per iniziare. È così facile e veloce.

È importante notare che il pubblico non potrà utilizzare Face ID indossando una funzione di maschera fino al rilascio di iOS 15.4 e, anche in questo caso, Apple potrebbe ritirarlo dalla versione ufficiale a causa di bug. Tuttavia, il fatto che gli sviluppatori possano iniziare a testarlo ora è un buon segno che arriverà prima piuttosto che dopo.

Scritto da Maggie Tillman.