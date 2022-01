Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ci sono così tanti suggerimenti e trucchi integrati nel software di iPhone , alcuni dei quali sono belli e ovvi, mentre altri sono un po' più nascosti.

Sapevi, ad esempio, che esiste un modo più rapido per passare da una scheda all'altra in Safari rispetto a dover toccare i quadrati nell'angolo in basso a destra e quindi scegliere una scheda diversa?

Ebbene c'è e stiamo per dirvi come. Ci può ringraziare in seguito.

Ci sono un paio di modi per passare da una scheda all'altra quando usi Safari sul tuo iPhone. Puoi utilizzare il modo standard, che ti vede toccare i due quadrati nell'angolo in basso a destra e selezionare una scheda diversa, oppure puoi seguire i passaggi seguenti.

Apri Safari Scorri verso destra o verso sinistra sulla barra degli indirizzi Questo è tutto! Ogni passaggio ti porterà a una scheda che hai già aperto.

Come con il passaggio da una scheda all'altra su Safari, puoi toccare i due quadrati nell'angolo in basso a destra per vedere tutte le schede aperte. C'è un modo più veloce però.

Apri Safari Scorri verso l'alto dalla parte inferiore di una scheda aperta Questo è tutto! Vedrai tutte le tue schede aperte apparire in una griglia, come quando tocchi i due quadrati.

Non c'è nient'altro che devi sapere in termini di cambio scheda, ma di seguito abbiamo un paio di suggerimenti preferiti di cui potresti non essere a conoscenza.

Scritto da Britta O'Boyle.