Come attivare rapidamente la modalità oscura su iPhone

(Pocket-lint) - C'è stato un tempo in cui la modalità oscura su un'app era una caratteristica piuttosto importante, anche se non è più così, con la modalità oscura ora a livello di sistema sia su Android che su iPhone .

Puoi scegliere di impostare la modalità oscura in modo che si attivi automaticamente in base all'ora del giorno, oppure puoi impostarla tu stesso quando vuoi, ma non devi sempre accedere alle Impostazioni sul tuo iPhone se segui questi passaggi di seguito.

Per attivare la modalità oscura sul tuo iPhone, devi andare su Impostazioni> Display e luminosità> Tocca Scuro. Da qui, puoi impostare una pianificazione automatica con le opzioni per attivare la modalità oscura fino all'alba, oppure puoi scegliere una pianificazione personalizzata.

È anche possibile aggiungere l'icona della modalità oscura al tuo Centro di controllo, che ti consente di passare dalla modalità scura a quella chiara sul tuo iPhone semplicemente scorrendo verso il basso dalla parte superiore del display, molto più velocemente che accedere ogni volta alle Impostazioni.

Per aggiungere l'icona della modalità oscura al tuo Centro di controllo:

Apri Impostazioni sul tuo iPhone Tocca Centro di controllo Premi su "+" accanto a Dark Mode

Per passare dalla modalità scura a quella chiara dopo aver seguito i passaggi precedenti, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del tuo iPhone se hai un iPhone Face ID o verso l'alto dal basso per quelli con un iPhone Touch ID e tocca Icona della modalità oscura (mezzo e semicerchio in bianco e nero).

Questo è tutto. Toccando l'icona della modalità oscura ti consentirà di passare dalla modalità oscura a quella chiara a tuo piacimento.

Scritto da Britta O'Boyle.