Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le voci sono in pieno vigore per l'Apple iPhone 14 e anche se mancano ancora mesi e mesi alla sua uscita, ci sono state una serie di rapporti che suggeriscono cosa possiamo aspettarci.

Le ultime affermazioni che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 - dichiarati essere iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max - saranno dotati di display ProMotion a 120 Hz .

In una nota di ricerca con Haitong International Securities ( tramite MacRumours ), l'analista Jeff Pu afferma che tutti e quattro gli iPhone del 2022 avranno una frequenza di aggiornamento più veloce, rispetto ai soli modelli Pro che lo offrono come la serie iPhone 13 .

Pu ha anche affermato che l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max offrono 6 GB di RAM, così come i modelli di iPhone 14 Pro. Si dice che iPhone 13 mini e iPhone 13 offrano 4 GB di RAM rispetto ai 6 GB di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, quindi c'è un aumento dei modelli base per quest'anno.

In precedenza è stato riferito che la fotocamera principale sarà un sensore da 48 megapixel, come afferma anche Pu, ma forse in modo più discutibile, è stato affermato che le opzioni di archiviazione per iPhone 14 e iPhone 14 Max inizieranno a 64 GB, mentre iPhone 14 Pro e 14 Pro Max partirà da 256 GB.

Per ora, nulla è confermato, ma puoi leggere tutte le ultime indiscrezioni nella nostra funzione separata per iPhone 14 .

Scritto da Britta O'Boyle.