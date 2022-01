iPhone 14 presenterà un unico doppio ritaglio per fotocamera/FaceID?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo iPhone di Apple potrebbe presentare un insolito display perforato a doppio ritaglio, secondo le voci più recenti.

Secondo quest'ultima voce, Apple adotterà un sistema di perforazione che comprende due ritagli: uno a forma di pillola e uno rotondo. Si suggerisce inoltre che il più piccolo di questi due ritagli non sarà invisibile. In altre parole, sembrerà una "i" tagliata lateralmente nel display.

La voce arriva dal CEO di Display Supply Chain Consultants, che ha twittato quanto segue:

Ora crediamo che Apple avrà un design foro + pillola sui modelli iPhone 14 Pro e Pro Max. Il foro più piccolo non sarà invisibile... Il concetto di due fori sarà esclusivo di Apple, come il notch, non simile a tutti i modelli di pillola di Huawei... Vediamo quei nuovi render pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ — Ross Young (@DSCCRoss) 12 gennaio 2022

Da tempo si vocifera che Apple adotterà da tempo uno schermo con ritagli perforati per le fotocamere, con frequenza crescente.

Storicamente, ci sono stati due forti argomenti contro Apple che lo ha fatto. In primo luogo, la tacca è diventata una sorta di sillhouette di marchio per l'iPhone. Lo rende visivamente distinto e immediatamente riconoscibile.

In secondo luogo, con Apple che mette il suo peso dietro il riconoscimento facciale avanzato - FaceID e i sensori aggiuntivi che richiede - una tradizionale fotocamera in stile perforatore significherebbe allontanarsi da quello.

Ciò che rende credibile questa previsione dell'analista Ross Young è che potrebbe essere una soluzione a questi problemi.

Apple può allontanarsi dal notch, darci più schermo, adottare il ritaglio e mantenere i suoi sensori FaceID e la fotocamera frontale. Il produttore può avere la sua torta e mangiarla.

Inoltre, consentirà all'iPhone di mantenere una silhouette unica, qualcosa di facilmente identificabile come "il nuovo iPhone". Come esempio di come potrebbe apparire, @RendersbyIan ha creato una rappresentazione visiva che puoi vedere di seguito:

Secondo il @DSCCRoss accurato al 100%, questo è in realtà il nuovo design del display dell'iPhone 14 Pro.

Grazie Apple... lo odio... pic.twitter.com/9R6RMyjBuQ — Ian Zelbo (@RendersbyIan) 12 gennaio 2022

Sembra insolito, ma poi di nuovo, Apple a volte fa cose che pensiamo sembrino stridenti e strane in quel momento, prima che diventino la norma. Il design degli AirPods di prima generazione ha suscitato scalpore, così come il primo iPhone con un notch .

Se questo sia davvero il percorso scelto da Apple è ancora da vedere, ma sembra sicuramente più plausibile di un sistema FaceID invisibile sotto il display.

Scritto da Cam Bunton.