Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Anche se sono passati solo pochi mesi dal debutto dell'ultimo iPhone , il rumor è a buon punto per la prossima iterazione .

Le ultime succose curiosità provengono da una fonte incentrata su come potrebbe essere il cosiddetto iPhone 14 Pro e sulle caratteristiche del dipartimento di biometria.

Il leaker di Twitter DylanDKT ha affermato che l'iPhone 14 Pro presenterà un foro a forma di pillola per la fotocamera frontale e che la maggior parte della tecnologia Face ID di Apple sarà nascosta sotto il display anziché utilizzare una grande tacca. Tuttavia, questo design potrebbe essere limitato ai modelli di iPhone 14 Pro. Sembra che i modelli standard di iPhone 14 siano destinati a mantenere la tacca Face ID esistente.

Tieni presente che il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato per la prima volta l'anno scorso che i modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max utilizzeranno un design perforato. Kuo ha inoltre affermato che Apple prevede di riportare il Touch ID sotto forma di uno scanner di impronte digitali sotto il display, ma ciò non accadrà fino al 2023.

Infine, DylanDKT ha affermato che Apple rilascerà un iPhone SE aggiornato nel 2022. Assomiglia molto all'iPhone SE del 2020, ma introduce il 5G e specifiche aggiornate. Un iPhone SE con un nuovo design simile a iPhone XR e iPhone 11, ma con uno schermo più piccolo, potrebbe seguire nel 2024.

C'è anche un iPhone pieghevole in fase di sviluppo. Ma è in fase di prototipazione , con Apple non ancora convinta di lanciarne uno per i consumatori.