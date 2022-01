Come vedere meno qualcuno nei ricordi fotografici del tuo iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'app Foto di Apple ha alcune fantastiche funzionalità, dalla possibilità di cercare testo, persone e luoghi, alle sezioni Foto in primo piano e Ricordi nella scheda Per te.

L'unico problema con le sezioni Foto in primo piano e Ricordi è che a volte ti ricordano persone, animali domestici o ricordi che forse non vuoi ricordare.

Forse qualcuno è morto ed è difficile vedere le sue foto a meno che tu non scelga di guardare quelle foto da solo piuttosto che essere sorpreso dal widget Foto, o forse hai rotto con qualcuno di recente.

Per fortuna, c'è un modo semplice per controllare chi vuoi vedere di meno nei ricordi delle foto del tuo iPhone e nelle foto in primo piano.

Per vedere meno persone nei ricordi delle foto del tuo iPhone e nelle foto in primo piano, segui i passaggi seguenti. Vale la pena notare che le foto della persona possono ancora apparire se il suo volto non viene riconosciuto o parzialmente oscurato.

Apri l'app Foto sul tuo iPhone Tocca la sezione Per te nella parte inferiore dello schermo Tocca una foto nella sezione Foto in primo piano con la persona che desideri mettere in primo piano di meno Tocca il simbolo "i" nella parte inferiore dello schermo al centro Tocca la miniatura della persona che appare nell'angolo in basso a sinistra della foto Scegli "Meno funzionalità" Scegli "Metti in primo piano questa persona" o "Non mettere mai in primo piano questa persona" Seleziona Conferma

Se scegli la prima, la persona in questione potrebbe apparire nelle foto di gruppo ma le singole foto non appariranno. Se scegli quest'ultimo, nessuna foto di loro apparirà in Ricordi, comprese le foto di gruppo.

In alternativa, puoi andare alla sezione Album della scheda Foto e seguire questi passaggi.

Tocca Persone e luoghi Tocca la persona che vuoi mettere in primo piano di meno Tocca il cerchio e i tre punti nell'angolo in alto a destra dello schermo Tocca "Funzione [nome della persona] Meno" Scegli "Metti in primo piano questa persona" o "Non mettere mai in primo piano questa persona" Seleziona Conferma