(Pocket-lint) - Hai un video che ami assolutamente e vorresti trasformare in uno sfondo animato per la schermata di blocco del tuo iPhone? In questa guida passo passo imparerai come fare proprio questo e ci vorrà meno di un minuto.

Gli sfondi live sono essenzialmente foto live impostate sulla schermata di blocco del tuo iPhone. Le foto live offrono un effetto di animazione simile a GIF su iPhone 6s e successivi (escluso iPhone SE). Quando è impostato come sfondo animato, puoi forzare la pressione sul display e verrà riprodotto. Ma funziona solo sulla schermata di blocco, non sulla schermata iniziale. Oltre agli sfondi live stock di Apple, puoi creare sfondi live da qualsiasi video salvato nel rullino fotografico.

Pronto a ravvivare la tua schermata di blocco? Innanzitutto, devi convertire un video in una foto dal vivo, quindi sarai in grado di impostarlo come sfondo live della schermata di blocco. Può essere qualsiasi video che hai girato o uno che hai salvato nel rullino fotografico, anche un video TikTok che hai scaricato se lo desideri davvero.

Se desideri utilizzare un video nel rullino fotografico, dovrai prima utilizzare unapp di terze parti separata per trasformarlo in una foto dal vivo. Cerca "sfondi animati" nellApp Store di Apple e vedrai una miriade di opzioni che ti permetteranno di creare foto live dai video. Ai fini di questa guida, ti illustreremo come utilizzare lapp intoLive. È gratuito da scaricare e utilizzare, ma esiste una versione Pro che sblocca più strumenti di modifica.

Scarica e avvia lapp intoLive . Una volta concesso laccesso al rullino fotografico, seleziona un video. Puoi scegliere video di qualsiasi lunghezza.

intoLive Free può solo creare foto live fino a 5 secondi. Si aprirà la pagina di editing video. Usa il cursore per scegliere quale parte di essa vuoi trasformare in una foto dal vivo. Puoi anche aggiungere filtri, modificare la velocità del video e altro ancora.

Alcune opzioni sono bloccate dietro il paywall intoLive Pro. Quando sei pronto, tocca Crea in alto a destra. Seleziona quante volte desideri che la Live Photo si ripeta, Nessuna ripetizione è limpostazione predefinita. IntoLive realizzerà la tua foto dal vivo. Al termine, tocca Salva Live Photo. Puoi trovare la tua nuova foto live nellapp Foto.

Tutto quello che devi fare qui è trovare un video TikTok che ti piace e poi salvarlo sul rullino della fotocamera come foto dal vivo - non sono necessarie altre app. Per Halloween, abbiamo salvato questo TikTok come foto live e labbiamo impostato come sfondo animato. Non abbiamo nemmeno bisogno di ritagliare la filigrana TikTok perché salva senza di essa.

Apri l app TikTok sul tuo iPhone e trova il video che desideri. Tocca licona Condividi (la freccia curva) sul video. Seleziona la foto dal vivo dalla seconda riga di opzioni. Il video verrà convertito in una foto dal vivo. Puoi trovare la tua nuova foto live nellapp Foto.

Dopo aver convertito il tuo video o video TikTok in una foto dal vivo, sei libero di impostarlo come sfondo animato sulla schermata di blocco del tuo iPhone.

Per impostare una foto live come sfondo animato, vai su Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo. Trova la tua foto live dalle cartelle Tutte le foto o Recenti, quindi selezionala. Puoi ingrandire e spostare la foto dal vivo come preferisci. Quando sei soddisfatto, tocca Imposta e quindi scegli Imposta blocco schermo. Ora, quando premi forzatamente sulla schermata di blocco, la tua foto live verrà riprodotta.

Consulta la pagina di supporto di Apple qui su come impostare le foto live come sfondo. Pocket-lint ha anche una guida sulla funzione di foto live di Apple qui. Infine, se vuoi davvero fare un salto di qualità, puoi personalizzare completamente lestetica della schermata iniziale del tuo iPhone seguendo questa guida qui.

