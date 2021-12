Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato iOS 15.2, iPadOS 15.2 e Monterey 12.1. Si tratta di importanti aggiornamenti software per i sistemi operativi iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey , rispettivamente, rilasciati lo scorso autunno.

Gli aggiornamenti di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 possono essere scaricati gratuitamente su tutti i dispositivi idonei tramite lapp Impostazioni. Vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Anche laggiornamento ‌‌‌macOS Monterey‌‌ 12.1 può essere scaricato gratuitamente, ma è necessario utilizzare la sezione Aggiornamento software delle Preferenze di Sistema per ottenerlo. Tutti gli aggiornamenti possono essere scaricati via etere, anche se potrebbero volerci un po prima che vengano visualizzati dagli utenti.

Gli aggiornamenti di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 aggiungono il Rapporto sulla privacy delle app, una nuova funzionalità che ti consente di sapere con quale frequenza le app accedono a informazioni con autorizzazioni limitate come la fotocamera e il microfono. Gli aggiornamenti includono anche la sicurezza delle comunicazioni per i dispositivi di proprietà dei bambini, nonché l Apple Music Voice Plan , oltre alla funzione DIgital Legacy per la gestione dei dati dopo la morte.

Per quanto riguarda macOS Monterey 12.1, aggiunge una delle principali funzionalità mancanti al Mac: SharePlay. Ciò consente ai proprietari di Mac di guardare la TV, ascoltare musica e giocare con gli amici su FaceTime. Funziona con app proprietarie come Apple TV e ‌Apple Music‌, ma Apple ha anche rilasciato unAPI per gli sviluppatori in modo che le app di terze parti possano utilizzare FaceTime‌. I primi partner includono Disney+, Hulu, HBO Max e altri.

Monterey‌ 12.1 introduce anche il supporto per il piano vocale "Apple Music" da $ 4,99 , la sicurezza delle comunicazioni per i bambini e leredità digitale .