Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple sta rendendo più facile riparare il tuo iPhone e Mac da solo, introducendo un nuovo programma chiamato Self Service Repair.

Il programma di diritto di riparazione di Apple, Self Service Repair, è ora attivo. Fondamentalmente, l'azienda ora venderà parti e strumenti ufficiali dei dispositivi Apple ai consumatori, e offrirà anche istruzioni su come riparare i prodotti Apple a casa.

Ciò significa che, se si sceglie, si può evitare di portare i dispositivi Apple rotti in un negozio o in un negozio di riparazione di terze parti per farli riparare. Si può letteralmente fare da soli con componenti approvati e istruzioni passo dopo passo.

Questo è un enorme cambiamento di strategia per Apple, che ha a lungo resistito a permettere ai clienti di riparare i propri dispositivi al di fuori degli Apple Store o dei riparatori autorizzati.

Apple ha iniziato con le riparazioni fai da te di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone SE (2022). Sarai in grado di sostituire il display, la batteria e la fotocamera utilizzando parti acquistate da Apple, anche se altre opzioni saranno disponibili per l'acquisto in seguito.

Apple aprirà anche le riparazioni a Mac con chip M1 per le riparazioni in casa, ma questo arriverà più tardi nel 2022.

No. Fondamentalmente, fare una riparazione da soli non invaliderà la garanzia del vostro dispositivo Apple, ma danneggiare il vostro dispositivo nel processo potrebbe ancorafarlo.

Apple ha detto che la riparazione self-service è ora disponibile per i modelli di iPhone sopra descritti negli Stati Uniti. Si espanderà ad altri paesi in una data successiva, con piani per lanciare il servizio in Europa più tardi nel 2022.

Sì. Ma Apple avverte ancora che i tecnici "con la conoscenza e l'esperienza per riparare i dispositivi elettronici" dovrebbero considerare solo la riparazione dei dispositivi Apple. La maggior parte dei clienti dovrebbe cercare l'assistenza di un esperto di Apple o di una terza parte prima di aprire i loro dispositivi Apple per vedere cosa c'è che non va.

Apple indica che i clienti possono acquistare le parti necessarie direttamente dal Self Service Repair Store per la loro restituzione, anche se c'è anche un'opzione di noleggio disponibile.

Per coloro che non vogliono comprare gli strumenti, Apple può anche fornire un kit da 49 dollari che include tutti gli strumenti necessari. Questo kit a noleggio sarà disponibile per una settimana prima che i clienti siano tenuti a rispedirlo ad Apple - gratuitamente, ovviamente.

Apple ha anche detto che i clienti possono ricevere un credito di riciclaggio quando restituiscono parti usate dopo aver fatto una riparazione, in alcuni casi.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Conor Allison.