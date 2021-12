Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Laggiornamento annuale delliPhone è uno dei più grandi eventi tecnologici: è il telefono che molti aspirano a possedere, uno che fa tendenza e il telefono che tutti gli altri cercano di migliorare.

Sebbene le perdite e le voci non siano una novità per il mondo della tecnologia, ottenere informazioni complete sui nuovi dispositivi Apple è piuttosto raro. Non tendono a trapelare in modo così completo come un telefono Samsung o Google, ma stiamo raccogliendo tutto ciò che sentiamo sui modelli di iPhone 2022 proprio qui.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora sui modelli di iPhone 14.

Possibilmente il 13 settembre 2022

Da $ 699?

In genere Apple tiene il suo evento iPhone intorno alla seconda settimana di settembre e normalmente di martedì. I modelli di iPhone 13 sono stati rivelati il 14 settembre, seguendo questo schema.

Se lo schema continua, i modelli di iPhone 14 potrebbero essere rivelati il 13 settembre 2022. Ovviamente nulla è ancora ufficiale, né lo sarà per un po di tempo.

In termini di prezzo, ci aspetteremmo che i modelli di iPhone 14 inizino più o meno allo stesso livello dei modelli di iPhone 13. Le voci hanno affermato che il modello mini di iPhone potrebbe essere scartato in futuro , il che, se fosse vero, aumenterebbe il prezzo di partenza dei modelli di iPhone 14 rispetto ai modelli di iPhone 13. Speriamo che ci sarà un iPhone 14 mini però.

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Gli iPhone 11 , 11 Pro e 11 Pro Max sono stati lanciati nel 2019, seguiti da iPhone 12 mini , iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max nel 2020 e iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Massimo nel 2021.

È quindi probabile che i prossimi iPhone si chiameranno iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, questa non è una garanzia, poiché Apple potrebbe optare per liPhone 13s o potrebbe optare per qualcosa di completamente diverso. Per ora, però, metteremmo i nostri soldi sulliPhone 14.

Design completamente nuovo

Fotocamera perforata?

Posteriore a filo

I modelli Apple iPhone 13 seguivano lo stesso design dei modelli iPhone 12, con bordi piatti e un design più in linea con iPhone 4 e 5 rispetto ai bordi arrotondati a cui ci eravamo abituati dalliPhone 6 .

Le voci suggeriscono che i modelli di iPhone 14 potrebbero cambiare di nuovo le cose, parlando di un passaggio a una fotocamera frontale con foro di perforazione . Ci sono anche affermazioni che la fotocamera posteriore sporgente potrebbe finire a filo con il retro del telefono nel prossimo iPhone.

Abbiamo visto una tacca ridotta nella parte superiore dei modelli di iPhone 13 rispetto ai precedenti telefoni Face ID e in precedenza era stato depositato un brevetto per un telefono senza tacca, ma supponiamo che dovremo aspettare e vedere se questo diventa realtà.

In termini di finiture, ci aspetteremmo che i modelli Pro continuino a essere più premium rispetto ai modelli standard e ci sono state voci che suggeriscono che potrebbero adottare il titanio resistente ai graffi. Si parla anche che il modello mini verrà abbandonato e verrà invece introdotto un nuovo modello Max standard, ma per ora sono solo voci.

Tutto OLED

Frequenza di aggiornamento 120Hz

Misure differenti

Tutti gli iPhone 2022 avranno probabilmente un display OLED, come offrono i modelli iPhone 12 e iPhone 13. È anche probabile che i modelli di iPhone 14 Pro abbiano una frequenza di aggiornamento adattiva tra 10Hz e 120Hz , come iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, anche se forse la tecnologia ProMotion filtrerà anche sui modelli standard.

In termini di dimensioni dello schermo, iPhone 13 mini ha un display da 5,4 pollici, iPhone 13 e iPhone 13 Pro hanno un display da 6,1 pollici e iPhone 13 Pro Max ha un display da 6,7 pollici. Come accennato, ci sono state alcune chiacchiere sullabbandono delliPhone mini e sullintroduzione di un modello Max standard.

Se ciò accade, i modelli di iPhone 14 potrebbero essere disponibili nei modelli da 6,1 pollici e 6,7 pollici, con un modello Pro e standard di ciascuno. Speriamo ancora che il mini continui nel 2022, dato che amiamo molto quel dispositivo.

Alcune speculazioni suggerite in precedenza che i sensori di impronte digitali in-display potrebbero funzionare insieme a Face ID, il che è un suggerimento plausibile.

Doppia fotocamera sui modelli standard

Tripla fotocamera sui modelli Pro

LApple iPhone 13 Pro e liPhone 13 Pro Max hanno entrambi una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore grandangolare principale, un sensore ultra wide e un sensore teleobiettivo, mentre liPhone 13 mini standard e liPhone 13 hanno lo stesso sensore wide e ultra wide principale , ma mancano del teleobiettivo.

Ci sono state voci secondo cui i modelli di iPhone 14 Pro sarebbero dotati di una fotocamera grandangolare con un sensore di immagine CMOS da 48 MP da 1/1,3 pollici e supportano la registrazione di video 8K, ma è ancora molto presto.

Ci aspettiamo che i modelli di iPhone 14 Pro continuino a offrire un obiettivo extra e funzioni extra, come Macro e ProRES, rispetto ai modelli standard di iPhone 14. Al momento non è chiaro cosa potrebbe cambiare per il 2022, ma sono probabili miglioramenti rispetto ai modelli del 2021.

5G

Chip A16

iOS 16

Con Apple che adotta il 5G con tutti i modelli di iPhone 12 e iPhone 13, è praticamente garantito che tutti i modelli di iPhone 14 saranno compatibili con il 5G .

È anche probabile che i modelli di iPhone 14 funzioneranno con il chip A16 Bionic, supponendo che Apple continui con i suoi modelli di denominazione in termini di chipset. LiPhone 13 Pro e liPhone 13 Pro Max avevano un core in più per la loro GPU, quindi questo potrebbe essere il caso di nuovo per i modelli di iPhone 14 Pro, aiutandoli a differenziarli dai modelli standard.

La prossima importante build del software sarà iOS 16, di cui ci aspettiamo di saperne di più nel giugno 2022, ovvero quando Apple tiene in genere la sua Worldwide Developer Conference (WWDC).

In termini di spazio di archiviazione, con i modelli standard di iPhone 13 disponibili nelle opzioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB e i modelli iPhone 13 Pro che offrono la stessa opzione, oltre a unopzione da 1 TB, ci aspetteremmo lo stesso dai modelli di iPhone 14.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sui modelli di iPhone 14.

Secondo il Wall Street Journal , Apple sta lavorando a una nuova funzionalità per iPhone e Apple Watch che può dire se hai avuto un incidente automobilistico e chiamare automaticamente i servizi di emergenza per te.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che liPhone 14 avrebbe visto una riprogettazione, confermando i rapporti secondo cui molti della società sarebbero passati a una fotocamera perforata.

Lanalista del settore Ming-Chi Kuo prevede che liPhone 14 Pro sarà il primo a eliminare completamente la tacca della fotocamera frontale, con Apple che opterà invece per un obiettivo perforato.

Jon Prosser di FrontPageTech ha presentato un video con alcuni render di quello che si dice sia liPhone 14 Pro in associazione con Renders di Ian. Le immagini mostrano un design piatto simile a quello che offrono i modelli di iPhone 13, ma con pulsanti del volume circolari.

Ci sono tre obiettivi della fotocamera sul retro, come gli attuali modelli Pro, anche se i rendering mostrano gli obiettivi quasi piatti sulla superficie e senza lalloggiamento quadrato della fotocamera che li circonda. Prosser afferma che il dispositivo sarà in titanio e i rendering mostrano anche una fotocamera frontale con foro di perforazione.

Ad Apple è stato concesso un brevetto che suggerisce che sta esplorando il Touch ID sotto il display. Nel documento, Apple spiega in dettaglio come lattuale design delliPhone presenta il sensore di immagini accanto al display, anziché essere incorporato in esso. Il nucleo di questo brevetto, quindi, discute come questo sensore di immagine potrebbe essere unito al display per consentire la prossima iterazione di Touch ID.

Un rapporto degli investitori di JPMorgan Chase ha suggerito che i modelli di iPhone 14 Pro saranno realizzati in lega di titanio e forniti da Hon Hai di Foxconn. Il rapporto degli analisti non ha specificato se solo il telaio o la fascia metallica attorno al bordo delliPhone saranno in titanio. È probabile che la parte anteriore e quella posteriore rimarranno in vetro, ovviamente.

Altri modelli della serie iPhone 14 dovrebbero presentare telai in lega di alluminio e acciaio inossidabile, osserva il rapporto.

Secondo lanalista di Apple Ming-Chi Kuo (tramite AppleInsider) , i modelli di iPhone 14 di alto livello saranno dotati di un sensore da 48 megapixel. Kuo ha affermato in una nota agli investitori che riteneva che i dispositivi avrebbero offerto una fotocamera grandangolare con un sensore di immagine CMOS da 48 MP da 1/1,3 pollici. Ha anche detto che il nuovo sensore supporterà l8K.