Suggerimenti e trucchi per iPhone 13 e 13 Pro: 15 funzionalità di iOS 15 da provare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con iOS 15 Apple potrebbe non aver cambiato molto la grafica, ma ce ne sono ancora molte a cui vale la pena abituarsi e armeggiare. Sia che tu abbia un nuovo iPhone 13 o che tu abbia appena aggiornato il tuo iPhone esistente.

La maggior parte delle funzionalità evidenziate sono disponibili per tutti i modelli di iPhone con iOS 15, ma ce ne sono una o due limitate alle serie iPhone 12 e iPhone 13 che non saranno applicabili ai modelli precedenti. Quindi, assicurati di eseguire iOS 15 sul tuo iPhone o estrai il tuo iPhone 13/13 Pro e fatti strada attraverso alcune delle nostre funzionalità preferite e meno ovvie.

Puoi guardare la guida video direttamente sotto o seguire i passaggi scritti sotto. Quello che trovi più conveniente.

Molte app vogliono tenere traccia di vari modelli e dati di utilizzo da te mentre usi le loro app. Nella maggior parte dei casi è così che possono offrirti annunci pubblicitari più pertinenti o conoscere come le persone utilizzano il loro software per aiutarli a migliorarlo. Tuttavia, ci sono buone ragioni per bloccare tutti i tracciamenti, soprattutto se lazienda ha la reputazione di non rispettare il tuo diritto alla privacy.

Se vuoi bloccare il monitoraggio delle app, apri Impostazioni> Privacy e ora tocca "Tracciamento". Proprio in alto cè un interruttore che dice "Consenti alle app di richiedere il monitoraggio". Se non vuoi che nessuna app richieda informazioni di tracciamento, disattiva questa opzione. In alternativa, puoi attivare o disattivare manualmente il monitoraggio per le app individualmente nellelenco sottostante.

In una nota simile, questo è solo un suggerimento rapido: scorri verso il basso fino alla fine della schermata Impostazioni> Privacy e tocca "Registra attività app". Attivalo e ora attendi una settimana circa. Dopo alcuni giorni torna a quellopzione di menu e vedrai una ripartizione di come varie app hanno utilizzato le autorizzazioni sul tuo telefono e puoi vedere se qualcuno di loro sta accedendo a cose come la tua posizione o altre informazioni personali troppo regolarmente . Puoi anche scegliere di salvare un report come file binario vuoto che puoi condividere e salvare.

In iOS 15 abbiamo un nuovo Safari con una barra di ricerca e un selettore di schede in basso. In realtà è abbastanza comodo per luso con una sola mano e ti consente di scorrere facilmente tra le schede. Tuttavia, se desideri ripristinare il vecchio layout, con la barra degli URL in alto, puoi tornare indietro .

Ci sono due modi per farlo. Vai su Impostazioni> Safari e scorri verso il basso finché non vedi le due icone delle schede. Ora seleziona "Scheda singola". Quando riavvierai Safari, ora avrà la barra in alto.

Laltro modo più rapido per cambiare è aprire Safari stesso, aprire qualsiasi pagina web e toccare licona "AA" nella barra di ricerca. Ora vedrai apparire un menu a comparsa. Tocca lopzione che dice "mostra la barra degli indirizzi in alto".

iOS 15 ha una funzione chiamata "Riepilogo pianificato" che ti consente di raggruppare tutte le notifiche meno importanti e consegnarle allo stesso tempo, piuttosto che ricevere molti ping casuali durante il giorno.

Per abilitarlo, vai su Impostazioni > Notifiche e tocca "Riepilogo pianificato". Ora attivalo e segui il processo di installazione. Ora scegli le app che desideri includere nel riepilogo e tocca "Aggiungi app" in basso.

Nella schermata successiva, scegli lora in cui desideri che appaiano il primo e il secondo riassunto. Puoi anche toccare il "+" per aggiungere riepiloghi più frequenti durante il giorno. Quindi potresti averne uno a colazione, a pranzo e uno la sera, se lo desideri. Quando vengono scelti, premi lopzione "Attiva riepilogo notifiche" in basso.

Ora sarai avvisato solo da messaggi diretti o app non incluse nella tua selezione durante il giorno, fino allora in cui scegli di visualizzare il riepilogo.

Se disponi di un paio di AirPods Pro , puoi far sì che Siri annunci le notifiche tramite di essi ogni volta che li hai nelle orecchie e collegati al tuo iPhone. Per attivarlo, vai su Impostazioni> Siri e Cerca e ora tocca "Annuncia notifiche", quindi attiva lopzione nella parte superiore della pagina. E attiva anche linterruttore "Cuffie".

Per impostazione predefinita, i nuovi modelli di iPhone 13 Pro registrano video in HDR o Dolby Vision che non solo occupano molto spazio, ma non sono compatibili con molti altri dispositivi. Per disattivarlo, vai su Impostazioni > Fotocamera e tocca "Registra video". Disattiva lopzione che dice "Video HDR".

Ai tempi in cui gli iPhone avevano i pulsanti, potevi far scendere le cose dalla parte superiore dello schermo per renderle più facili da raggiungere toccando leggermente due volte il pulsante Home. E puoi effettivamente farlo anche sui nuovi telefoni senza pulsanti, ma devi prima attivarlo.

Vai su Impostazioni > Accessibilità e tocca "Tocca". Attiva lopzione Raggiungibilità. Ora, quando scorri verso il basso nella parte inferiore dello schermo, lascia cadere le cose dalla parte superiore dello schermo più in basso, rendendolo più facile da raggiungere.

Con la giusta funzione di accessibilità abilitata, puoi semplicemente toccare due volte il retro del telefono per acquisire uno screenshot. Piuttosto che giocherellare con la combinazione di pulsanti.

Vai su Impostazioni> Accessibilità> Tocca e ora seleziona "tocca indietro". Scegli lopzione di doppio tocco e trova Screenshot nellelenco. Ora, quando tocchi due volte la parte posteriore del telefono, verrà catturato uno screenshot. Puoi, ovviamente, scegliere altre funzioni come le notifiche a discesa o il centro di controllo, che possono essere difficili da raggiungere.

Una nuova fantastica funzionalità è Live Text e ti consente di utilizzare la fotocamera per leggere e visualizzare il testo in tempo reale. Potresti, ad esempio, usarlo per inviare istantaneamente una frase da un articolo o un documento in un messaggio.

Apri unapp di messaggistica. Tocca due volte il campo di testo, quindi tocca la piccola icona che assomiglia al testo in una casella. Ora aprirà una vista della telecamera e inizierà a scansionare il testo, quindi lo visualizzerà nel campo mentre lo mostri alla telecamera.

Per essere più precisi, tocca la piccola icona di acquisizione nellangolo per scattare una rapida foto del testo che desideri. Ora puoi evidenziare il blocco di testo specifico che desideri includere semplicemente trascinando il dito sul testo che desideri.

Un altro modo per farlo è semplicemente aprire lapp della fotocamera e assicurarti di essere in modalità Foto. Ora punta al testo che desideri o tocca per mettere a fuoco manualmente il testo e tocca licona del testo in tempo reale nellangolo. Ci vorrà una scansione del testo e ora puoi evidenziare il testo allinterno dellimmagine popup da condividere con qualcuno. Copia e incolla dove vuoi.

Cè un altro modo per usare Live Text. Con uno screenshot. Fai uno screenshot e toccalo per aprire la vista delleditor. Tocca licona del markup/penna in alto e ora tocca licona del testo in tempo reale nellangolo in basso. Ora puoi trascinare per evidenziare il testo che vuoi copiare e incollarlo su qualsiasi app che ti piace.

La modalità di messa a fuoco potrebbe facilmente essere la sua funzione di approfondimento e il video. Tuttavia, brevemente, se vai su Impostazioni> Focus puoi creare scenari dedicati in cui solo app e persone specifiche possono interromperti in orari o luoghi specifici.

È possibile impostare uno scenario per la modalità Personale e un altro per la modalità Lavoro. Lesecuzione del processo potrebbe richiedere un po di tempo, ma essenzialmente comporta solo laggiunta di persone dedicate che possono contattarti e scegliere quali app consentire. È davvero semplice.

Una volta impostato, puoi programmare quando vuoi che si attivi. Che si tratti di ora e data o di posizione. Puoi persino personalizzare le schermate iniziali che appaiono durante ogni momento di messa a fuoco.

Per impostazione predefinita, gli schermi di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max sono impostati per raggiungere un massimo di frequenze di aggiornamento di 120Hz. Se, per qualsiasi motivo, desideri limitare ciò, puoi effettivamente farlo, ma non lo troverai nelle impostazioni dello schermo. Vai in Impostazioni > Accessibilità > Movimento. Ora attiva lopzione "Limita frame rate" e non supererà i 60 fps.

Unaltra caratteristica della fotocamera sui nuovi modelli di iPhone è qualcosa chiamato Stili fotografici. A differenza di un semplice filtro, questo regola elementi come il calore, la luminosità e il contrasto per creare unestetica che verrà applicata a tutte le tue foto quando le scatti. Apri Impostazioni > Fotocamera e scorri fino a "Stili fotografici". Scorri le opzioni finché non trovi un look che ti piace. Una volta trovato uno, premi il tocco blu in basso.

Nella nuova app Foto, Apple inserisce automaticamente una base musicale sulle foto e sui ricordi video che crea per te nella scheda "Per te". Ma puoi cambiarlo. Apri Foto e tocca "Per te" e scegli uno dei ricordi in alto.

Una volta aperto, toccalo di nuovo e tocca la piccola icona della musica nellangolo. Ora puoi scorrere e cambiare il filtro e la musica mentre lo fai. Oppure puoi toccare licona della nota musicale in basso a destra per visualizzare una selezione più ampia di opzioni, incluso un pulsante di ricerca che, se premuto, ti consente di scorrere lintera libreria per una canzone specifica.

Miglior smartphone 2021: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 26 dicembre 2021

Ultimo, ma non per importanza. Questo è un vecchio, vecchio preferito, ma è un must. Se desideri spostare con precisione il cursore durante la digitazione, puoi trasformare la tastiera in un trackpad semplicemente premendo a lungo la barra spaziatrice e quindi facendo scorrere il pollice. Ora posiziona il cursore sullo schermo nel punto esatto in cui vuoi che vada.