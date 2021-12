Come aggiungere un NHS COVID Pass ad Apple Wallet

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lapp principale del NHS consente a coloro che hanno diritto a un NHS COVID Pass in Inghilterra di aggiungerlo al proprio portafoglio Apple, invece di accedervi semplicemente tramite lapp NHS o scaricarlo come PDF.

Aggiungere il tuo COVID Pass al tuo Apple Wallet significa che è facilmente accessibile, anche quando non disponi di una connessione Internet.

Ecco come aggiungere un COVID Pass al tuo Apple Wallet, come accedervi dopo averlo aggiunto e cosa ti serve per ottenere un COVID Pass in primo luogo.

App principale del SSN

Doppia vaccinazione, o

Test COVID negativo

Per ottenere un COVID Pass, devi prima scaricare lapp principale del SSN. Questo è diverso dallapp NHS COVID-19 che usi per il check-in nei luoghi. Puoi scaricarlo dallApple App Store qui e dal Google Play Store qui .

Una volta scaricata lapp, dovrai configurarla per te, il che include linserimento di alcune informazioni, come il tuo numero NHS e la fornitura di un video per dimostrare chi sei. Non preoccuparti, cè un passo dopo passo quando apri lapp per aiutarti. Le tue cartelle cliniche verranno quindi sincronizzate una volta completati i passaggi.

Per ottenere un COVID Pass, devi essere vaccinato due volte o devi aver fatto un test negativo e segnalato il risultato al sito web del governo.

Vale la pena notare che il tuo COVID Pass non apparirà fino ad almeno due settimane dopo il tuo secondo colpo. Una volta visualizzato, dovrai aggiungerlo nuovamente al tuo Apple Wallet o scaricare un nuovo PDF ogni mese. Se stai utilizzando lopzione con risultato negativo del test, il pass sarà valido solo per 48 ore dal momento in cui hai segnalato il risultato del test.

Se possiedi un COVID Pass e desideri aggiungerlo al tuo Apple Wallet per facilitarne laccesso rispetto allapertura dellapp principale del SSN o alla ricerca del PDF che potresti aver scaricato, segui i passaggi seguenti:

Apri lapp principale del SSN sul tuo iPhone Tocca su NHS COVID Pass Seleziona "Nazionale" Tocca "Aggiungi a Apple Wallet" Tocca "Aggiungi" in alto a destra dello schermo quando viene visualizzato il pass blu

Se hai aggiunto il tuo NHS COVID Pass al tuo Apple Wallet ma ti stai chiedendo come accedervi quando ne hai bisogno, segui questi passaggi di seguito.

Per iPhone con Face ID e senza tasto home:

Tocca due volte il pulsante laterale a destra del tuo iPhone Tocca la pila di carte in basso Seleziona NHS COVID Pass dalle opzioni Assicurati di aumentare la luminosità del display prima che il codice QR venga scansionato

Per iPhone con Touch ID:

Tocca due volte il pulsante Home nella parte inferiore dello schermo Tocca la pila di carte in basso Seleziona NHS COVID Pass dalle opzioni Assicurati di aumentare la luminosità del display prima che il codice QR venga scansionato