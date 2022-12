Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono alcuni ottimi suggerimenti e trucchi nascosti nel software di iPhone. Che si tratti di scansionare un documento senza unapp di terze parti o di utilizzare il logo Apple sul retro come un altro pulsante , ha alcune gemme eccellenti per rendere tutto un po più semplice.

Abbiamo una funzione che raccoglie alcuni dei migliori suggerimenti e trucchi per iPhone , ma qui ci stiamo concentrando su come chiudere tutte le schede di Safari sul tuo iPhone contemporaneamente.

Potresti già sapere come farlo, ma se non lo fai, sei il benvenuto, perché questo piccolo trucco è uno dei nostri preferiti.

Come chiudere tutte le schede di iPhone Safari contemporaneamente

Se sei come noi e ti ritrovi con più schede di Safari aperte, chiuderle tutte singolarmente può richiedere molto tempo. Abbiamo avuto 246 aperti prima.

Dovrai comunque chiuderli singolarmente se ci sono alcune schede che vuoi tenere aperte - oppure potresti prenderne nota e riaprirle in seguito - ma se vuoi chiuderle tutte in un colpo solo, ecco come :

Apri lapp Safari sul tuo iPhone Tieni premuti i quadrati nellangolo in basso a destra Tocca "Chiudi tutte le [x] schede" Conferma Chiudi tutte le [x] schede

Come chiudere le schede di Safari aperte sul tuo Mac dal tuo iPhone

Se hai un MacBook registrato con lo stesso ID Apple del tuo iPhone , quando apri lapp Safari e tocchi i due riquadri nellangolo in basso a destra, vedrai un elenco delle pagine aperte sul tuo MacBook sotto quelle aperte su il tuo iPhone.

Non è possibile chiuderli tutti in una volta dal tuo iPhone, ma scorrendo da destra a sinistra su ciascuna scheda nellelenco verrà visualizzata lopzione "Chiudi", che ti consentirà di fare clic su di essa e chiuderla sul tuo Mac dal tuo i phone.

Come aprire una scheda di navigazione privata in Safari su iPhone

La modalità di navigazione privata su Safari ti consente di visitare i siti Web senza che Safari ricordi quali pagine hai visitato, la cronologia delle ricerche o le informazioni di Compilazione automatica quando chiudi la scheda.

Per aprire una scheda di navigazione privata in Safari sul tuo iPhone, segui questi passaggi:

Apri lapp Safari sul tuo iPhone Tieni premuti i quadrati nellangolo in basso a destra Seleziona "Nuova scheda privata"

Puoi anche toccare i quadrati una volta, toccare "Privato" nellangolo sinistro per evidenziarlo e toccare il "+" al centro per aprire una nuova scheda di navigazione privata.

