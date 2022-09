Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Supponiamo che si stia avvicinando una festività, come Halloween o Natale, e che vogliate dare al vostro iPhone un aspetto spettrale o festoso. Per ottenere questo risultato, sapevate che potete fare di più che cambiare lo sfondo con l'immagine di un fantasma, di una strega o di Babbo Natale con le sue renne?

Un tempo Apple non permetteva agli utenti di personalizzare la schermata iniziale. Ma oggi l'azienda è molto più indulgente. È possibile controllare completamente l'estetica di un iPhone, ad esempio cambiando le icone delle applicazioni della schermata iniziale con altre personalizzate e utilizzando i widget. Se si vuole essere molto piccanti, si può persino aggiungere un videoclip di qualcosa alla schermata di blocco. È semplice da fare.

Per iniziare, è necessario avere un iPhone, ovviamente, e che sia in esecuzione l'ultima versione di iOS.

Come creare icone di app personalizzate e aggiungerle alla schermata iniziale dell'iPhone

Indossate il vostro cappello da pensatore, perché questo richiede un po' di creatività.

1. Tagliare le applicazioni

Prima di iniziare, riducete il numero di app sulla schermata iniziale. Un numero eccessivo di app può sembrare disordinato. Inoltre, se si vuole cambiare l'icona di ogni app nella schermata iniziale, ci vorrà meno tempo se se ne hanno solo alcune. Per rimuovere un'app, tenere premuto su di essa, selezionare Rimuovi app e confermare. Non viene eliminata dal telefono; basta scorrere il dito da destra sulla schermata iniziale per trovarla nella Libreria delle app, oppure si può tirare verso il basso sulla schermata iniziale per cercarla. Apple ha una pagina di supporto con ulteriori informazioni e suggerimenti su come organizzare in modo ordinato la schermata iniziale e utilizzare al meglio la Libreria delle app.

2. Trovare le icone delle app da utilizzare

Una volta selezionate alcune applicazioni sulla schermata iniziale, cercate su Internet o nella galleria della vostra fotocamera alcune foto che volete trasformare in icone delle applicazioni. Su Etsy, i venditori offrono migliaia di pacchetti di icone a tema che potete acquistare e scaricare online in pochi secondi e a prezzi bassissimi. Esistono anche applicazioni (come Color Widgets) e siti web (come Flaticon) che offrono icone gratuite da scaricare e utilizzare. Oppure potete usare una foto che avete scattato e salvato. Se volete un'estetica, attenetevi a un tema. Chi ha scelto Halloween, ad esempio, può provare a utilizzare come icone immagini di pipistrelli, streghe, ecc.

3. Creare scorciatoie per le app

Aprite l'applicazione Shortcuts di Apple. È un'applicazione preinstallata, quindi non è necessario scaricarla.

Utilizzerete le scorciatoie per sostituire le icone delle app sulla schermata iniziale con tutte le icone e le foto che avete curato nel passaggio due di cui sopra. Basta creare una scorciatoia per un'app e aggiungerla alla schermata iniziale. Avrà l'aspetto di un'app e funzionerà come tale, ma avrà l'icona personalizzata e il nome che le avete dato.

Nell'app Scorciatoie, procedere come segue:

Toccare il simbolo + nell'angolo. Nel riquadro delle nuove scorciatoie, toccare Aggiungi azione. Nel menu visualizzato, cercare e selezionare Apri app. Nel riquadro della nuova scorciatoia, toccare "App" per selezionare l'applicazione che si desidera aprire. Ad esempio: TikTok. Fare clic sul menu a tendina in alto (accanto a Apri app) per accedere al riquadro dei dettagli. Nel riquadro dei dettagli, toccare Aggiungi alla schermata iniziale. Nel riquadro di anteprima, toccare il campo del nome della scorciatoia (sotto Nome e icona della schermata iniziale). Eliminate la dicitura "Nuova scorciatoia" e inserite un nuovo nome per l'app. Utilizzate il nome dell'applicazione che state cercando di aprire (ad esempio "TikTok"). Ora toccate l'icona accanto al nome della scorciatoia (di nuovo, sotto Nome schermata iniziale e Icona). Nel menu di modifica dell'icona che si apre, selezionare Scegli foto. Verrà visualizzata la galleria fotografica. Selezionare una foto da utilizzare come icona. Nel riquadro di anteprima, toccare Aggiungi. Ora lasciate le scorciatoie e guardate la vostra schermata iniziale per vedere il risultato. Dovrebbe apparire il collegamento all'app creato con un'icona e un nome personalizzati.

Rimuovere l'app originale dalla schermata iniziale, in modo da non mostrare entrambe le app.

Ora ripetete tutti i passaggi sopra descritti per ogni app che desiderate modificare nella schermata iniziale. Anche in questo caso, se si desidera un'estetica, attenersi a un tema.

Nota: con l'app Shortcuts si può essere molto creativi. È possibile creare scorciatoie personalizzate o utilizzare le scorciatoie di partenza di Apple e salvarle come "app" nella schermata iniziale, anche con le loro icone! L'idea è che, con un rapido tocco sulla scorciatoia creata, si può aprire un video specifico di YouTube, mandare un messaggio al proprio partner su Snapchat o lanciare Shazam. Le possibilità sono infinite. Potete davvero sbizzarrirvi a creare scorciatoie per le app e icone per ogni cosa.

Apple ha una pagina di supporto con ulteriori informazioni e suggerimenti su come utilizzare l'app Shortcuts per ottimizzare l'esperienza dell'iPhone.

Come creare widget personalizzati e aggiungerli alla schermata iniziale dell'iPhone

Nell'App Store di Apple sono disponibili diverse applicazioni per creare un widget e aggiungerlo alla schermata iniziale. Widgetsmith e Color Widgets sono entrambi esempi popolari. Con esse è possibile appuntare una foto piccola, media o grande sulla schermata iniziale. Ad esempio, se è Halloween, si può aggiungere la foto di una zucca.

Ai fini di questa guida, vi spiegheremo come utilizzare facilmente Color Widgets perché, a nostro avviso, ha un'interfaccia utente migliore di Widgetsmith.

Aprite Color Widgets e andate alla scheda Widgets . Vedrete i widget predefiniti sotto Discover. Toccarne uno e selezionare Modifica widget. È quindi possibile impostare uno stile specifico. Provate a toccare Aggiungi foto per cambiare la foto, ad esempio. Nella galleria fotografica che si apre, selezionare una foto e confermare il ritaglio. Nella schermata di personalizzazione, è possibile aggiungere un tema e il colore dei caratteri e dei bordi. Al termine della personalizzazione, toccare Imposta widget. Potrebbe essere richiesto di sostituire un widget esistente o di impostare come nuovo widget. A questo punto, lasciate Color Widgets, andate alla schermata iniziale e premete su un'area vuota. Toccare il + nell'angolo. Cercare il widget"Color Widgets". Quando si apre, andare alla dimensione del widget che si desidera aggiungere e selezionare Aggiungi widget. Il widget verrà aggiunto alla schermata iniziale. Potrebbe essere necessario modificare il widget in un secondo momento. In tal caso, tenere premuto e toccare Modifica widget. Selezionare il widget che si intende aggiungere alla schermata iniziale.

Nota: le applicazioni per la personalizzazione dei widget presentano alcuni limiti. Ad esempio, molte di esse prevedono un costo per l'utilizzo dopo la scadenza della prova gratuita. Inoltre, aggiungono il loro nome al widget sulla schermata iniziale e non permettono di rimuoverlo o fanno pagare un extra per farlo. Infine, i widget stessi sono spesso molto limitati. Possono essere una foto che apre l'applicazione di personalizzazione del widget, un orologio o un calendario e poco altro.

Come creare uno sfondo video e aggiungerlo alla schermata di blocco dell'iPhone

Probabilmente dovreste anche cambiare la schermata iniziale del vostro iPhone per completare il rinnovamento estetico che state cercando di ottenere. Non sapete come fare? Apple ha una pagina di supporto con maggiori informazioni, ma ecco la versione rapida: Andate su Impostazioni dell'iPhone, toccate Sfondo, quindi selezionate Aggiungi nuovo sfondo. È facile.

Chi vuole fare un passo avanti dovrebbe anche cambiare la schermata di blocco con qualcosa di più in tema. Potreste anche fare il passo più lungo della gamba e usare uno sfondo video (o "Live Photo", come li chiama Apple). Si tratta di sfondi simili a GIF che si muovono quando si preme sullo schermo. Bello, vero?

Consultate la nostra guida per saperne di più: Come trasformare qualsiasi video in uno sfondo live per la schermata di blocco dell'iPhone

AVVIARE UN NUOVO LAYOUT DELLA SCHERMATA DI BLOCCO

Come personalizzare il carattere, i widget e l'aspetto della schermata di blocco dell'iPhone

Una delle principali novità di iOS 16 è la possibilità di creare schermate di blocco personalizzate. È possibile aggiungere widget, font, foto, sfondi e altro ancora,

Premere a lungo sulla schermata di blocco. Toccate l'icona blu + nell'angolo in basso a destra per aggiungere un nuovo sfondo. Oppure scegliete Personalizza per modificare quello attuale. Si noterà che è possibile scorrere il dito (da destra a sinistra) per aggiungere un nuovo layout della schermata di blocco da salvare e riutilizzare. In ogni caso, diciamo che vogliamo un nuovo sfondo. Selezionare l'icona blu + e scegliere uno sfondo dalle opzioni. Sono visibili le foto suggerite, la riproduzione casuale delle foto, le emoji, il meteo, l'astronomia, i colori e gli sfondi in primo piano. Quando si seleziona o si personalizza uno sfondo, è possibile ritagliarlo, modificarne il filtro, cambiare font e colore e aggiungere un widget. Selezionare pizzica per ritagliare per ridimensionare lo sfondo. È anche possibile toccare l'icona ... per aggiungere un effetto di profondità.

per ridimensionare lo sfondo. È anche possibile toccare l'icona ... per aggiungere un effetto di profondità. Selezionare Aggiungi widget per aggiungere un widget. Verranno visualizzati i compleanni, il calendario, la batteria e altro ancora. Toccare per sceglierne uno.

per aggiungere un widget. Verranno visualizzati i compleanni, il calendario, la batteria e altro ancora. Toccare per sceglierne uno. Se si desidera cambiare il carattere e il colore del carattere sulla schermata di blocco, tenere premuto sull'orologio e scegliere la propria preferenza. Al termine, toccare Aggiungi nell'angolo. È possibile scegliere di impostarlo come sfondo (cambierà la schermata iniziale).

(cambierà la schermata iniziale). Oppure è possibile personalizzare la schermata iniziale.

Se si seleziona la personalizzazione, si avrà la possibilità di modificare il colore, il gradiente, le foto e la sfocatura. Impostatela quando avete finito e il gioco è fatto!

Esiste un'app o un servizio che faccia tutto questo per voi?

Sì, in effetti. Cercate "home screen" nell'app store. Vedrete applicazioni come Brass, Aesthetic Kit e Themify che vi permetteranno di cambiare rapidamente e facilmente l'estetica della vostra schermata iniziale e della schermata di blocco. Questa guida spiega come farlo da soli. Il fai da te offre molte più opzioni di personalizzazione e permette di essere più creativi. Ma se non volete dedicare troppo tempo o impegno, usate un'app.

Volete più aiuto?

Pocket-lint ha anche una carrellata di alcuni dei migliori sfondi per iPhone.

