Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple è una nota azienda tecnologica che utilizza LIDAR - che sta per Light Detection and Ranging - nei suoi prodotti, con iPhone 13 Pro e Pro Max, il secondo della sua serie di telefoni a presentare un nuovo scanner. Ma perché?

No, il sensore LIDAR non è lì per far avanzare laccesso con la scansione del viso Face ID, ma è per luso nelle applicazioni di realtà aumentata (AR).

In definitiva, lo scanner LIDAR è presente nella serie iPhone 13 Pro e nei modelli iPad Pro per migliorare la precisione della distanza e della misurazione, qualcosa che è noto per non essere particolarmente accurato utilizzando solo i sensori della fotocamera.

LIDAR è un laser a impulsi che registra il tempo necessario, a velocità di nanosecondi, affinché quel segnale ritorni alla sorgente, consentendogli di generare un modello 3D con una precisione maggiore di quanto potrebbe mai fare una semplice fotocamera.

Pensalo come il modo in cui un pipistrello "vede" il mondo che lo circonda; quegli impulsi creano unimmagine. Nel caso delliPad Pro e delliPhone 123 Pro, limmagine LIDAR è una parte del puzzle, che utilizza i dati dei sensori di movimento e delle fotocamere per aiutare con la precisione.

Alcuni sistemi di telecamere dispongono di un sensore Time-of-Flight (ToF) simile per fornire informazioni sulla profondità. In genere questi acquisiscono unistantanea più generalizzata con un raggio più ampio, mentre i sistemi LIDAR più avanzati offrono più raggi per una maggiore precisione.

Questa è lidea. Ogni app ARKit "otterrà automaticamente il posizionamento AR, una migliore acquisizione del movimento e locclusione delle persone", afferma Apple.

Si tratta di precisione. Prendi lapp Misura, ad esempio, che sarà in grado di calcolare, ad esempio, laltezza con precisione. Non era possibile prima, non in modo accurato comunque. Cè una nuova vista righello che sarà disponibile in un aggiornamento.

Gli sviluppatori saranno in grado di utilizzare i dati LIDAR a vantaggio della loro applicazione, utilizzando una nuova API Scene Geometry. Siamo sicuri che in futuro ci saranno vari esempi nei giochi, nella scienza, nel fitness e in altre applicazioni.

Si dice che lo scanner LIDAR di Apple sia in grado di scansionare oggetti fino a cinque metri di distanza. Poiché il laser funziona a livello di fotoni, è in grado di funzionare di giorno o di notte, allinterno o allesterno. Tuttavia, non può "vedere" attraverso gli oggetti, quindi pioggia, persone che passano e così via, potrebbero confondere il sistema.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 23 dicembre 2021

Abbiamo visto LIDAR utilizzato in varie applicazioni prima, i più importanti sono i sistemi automobilistici progettati per assistere le auto a guida autonoma o le funzioni di sicurezza dello sterzo automatico. Ci sono anche applicazioni edili e altro ancora.