(Pocket-lint) - Prima dell'iPhone X, arrivato nel 2017, fare uno screenshot su iPhone era la stessa cosa per tutte le generazioni del dispositivo. Bastava premere brevemente il tasto di accensione e il tasto home e, in un attimo, lo screenshot veniva scattato e salvato nella galleria. Questo è ancora il caso degli iPhone con il tasto home Touch ID.

È leggermente diverso per gli iPhone dotati di Face ID di Apple e privi di tasto home, tra cui l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13 e l'iPhone 14.

Ecco come scattare uno screenshot su iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14.

Come fare uno screenshot su iPhone

Per fare uno screenshot su un iPhone con Face ID, come gli ultimi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, premere insieme il tasto laterale e il tasto Volume su.

Premendo entrambi contemporaneamente, si salverà un'immagine dello schermo e si visualizzerà un'anteprima nell'angolo in basso a sinistra. Se non si desidera modificarla o contrassegnarla, è sufficiente passare il dito o non fare nulla per salvarne una copia nell'app Foto, sotto la categoria screenshot, e nella Libreria.

Contrassegno

Se si è scattato lo screenshot ma si desidera modificarlo o contrassegnarlo in qualche modo, è possibile toccare l'immagine di anteprima in basso a sinistra dello schermo.

Qui si aprirà una serie di opzioni, tra cui l'icona di marcatura in alto, che consentirà di scarabocchiare lo screenshot e apportare varie modifiche. Ci sono una penna, un pennarello, una matita, una gomma, un lazo per ritagliare e opzioni per la tavolozza dei colori. È inoltre possibile premere il simbolo '+' per ottenere altri strumenti come Testo, Firma, Lente di ingrandimento e forme predefinite come cerchi e quadrati.

È inoltre possibile ritagliare il disegno nella forma desiderata, condividerlo utilizzando l'icona Condividi nell'angolo in alto a destra o utilizzare la funzione Testo in tempo reale toccando l'icona nell'angolo in basso a destra.

Salvataggio e condivisione

È possibile salvare lo screenshot o eliminarlo in qualsiasi momento facendo clic su "Fine" in alto a sinistra dello schermo. Qui si può scegliere se salvare in foto o eliminare lo screenshot.

Se si desidera condividere lo screenshot con qualcun altro o salvarlo nei file, è possibile premere l'icona Condividi e scegliere il servizio pertinente.

Una volta salvato o inviato, è possibile fare clic su "Fatto" ed eliminare lo screenshot se non lo si desidera più.

Volete un altro consiglio?

Se state facendo uno screenshot di una pagina di Safari, c'è un piccolo suggerimento che vale la pena conoscere. Abbiamo un articolo a parte che potete leggere qui, ma in breve, seguite questi passaggi per ottenere uno screenshot di un'intera pagina web senza scorrere:

Aprite la pagina web di Safari che volete screenshottare > Tenete premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il volume su > Toccate l'anteprima dello screenshot nell'angolo in basso a sinistra dello schermo > Toccate la scheda "Pagina intera" > Toccate "Fatto" nell'angolo in alto a sinistra > Premete "Salva PDF nei file" > Selezionate dove e premete "Salva".

