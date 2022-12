Premi EE Pocket-lint 2022: Miglior telefono (£250-£500)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo un paio di anni relativamente tranquilli nel mercato degli smartphone, il 2022 ha visto l'uscita di una pletora di modelli da parte di una vasta gamma di produttori. Come sempre, il mercato di fascia media è uno spazio fortemente conteso con molti dispositivi molto simili tra loro, e ci vuole qualcosa di speciale o fuori dal comune per distinguersi in uno spazio molto affollato.

C'è così tanta scelta nel segmento tra le 250 e le 500 sterline che può essere difficile fare una scelta. Abbiamo visto diversi telefoni dei sottomarchi di Xiaomi, Poco e Redmi, così come la serie A di Samsung, la serie Edge 30 di Motorola, Nord di OnePlus e persino marchi come Google e Apple. In breve: ci sono stati molti dispositivi da selezionare per gli EE Pocket-lint Awards 2022.

L'aspetto entusiasmante di questo mercato è vedere che la tecnologia solitamente riservata alle costose ammiraglie inizia ad arrivare anche ai dispositivi più economici. Che si tratti di ricarica superveloce o di fotocamere di alto livello.

Miglior telefono da 250 a 500 sterline dell'anno: Google Pixel 6a

Il Pixel 6a si è distinto in un mercato molto affollato grazie all'attenzione di Google nel fornire l'esperienza principale del Pixel, ma in un telefono che costa molto meno e che ha tutto il fascino del Pixel 6 che lo ha preceduto. Ciò significa che è alimentato dal processore Google Tensor e ha un sistema a doppia fotocamera alimentato dai fantastici algoritmi di calcolo di Google. Questo rende molto semplice scattare una buona foto in qualsiasi condizione.

Molto apprezzato: OnePlus Nord 2T

Come il suo predecessore, il OnePlus Nord 2T fa molto bene e offre l'esperienza veloce e fluida che è sinonimo di OnePlus. L'approccio dell'azienda al software e alla fluidità rende questo telefono un piacere da usare. Il tutto è supportato da un'ottima durata della batteria e da una ricarica rapida, il tutto in un telefono che non costa nulla.

Il meglio del resto

Come abbiamo detto, c'erano molti telefoni da classificare in questa categoria e molti di questi si sono meritati un elogio quest'anno. I marchi secondari di Xiaomi, Poco e Redmi, hanno entrambi fornito dispositivi veloci e potenti con ottimi display e grandi batterie. Tra questi, si sono distinti il Poco F4 e il Redmi Note 11 Pro+ 4G. Abbiamo anche visto il primo telefono dell'azienda di Carl Pei, Nothing. Il Nothing Phone (1) si è distinto per il suo design audace con glifi luminosi sul retro. Motorola ha lanciato il suo Edge 30, che ha un design straordinario e sottile e un'esperienza software eccezionale e leggera.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione per i premi, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Chris Hall.