EE Pocket-lint Awards 2022: Telefono ammiraglia dell'anno

(Pocket-lint) - È stato un anno intenso per gli smartphone, con alcune opzioni davvero eccellenti rilasciate su tutta la linea, molte delle quali si spingono oltre i limiti e ampliano le capacità, non solo in termini di prestazioni della fotocamera ma anche di potenza.

Con più modelli di molte aziende - Samsung ne ha cinque, Apple quattro e Google due da sola - c'è molta scelta quando si tratta di scegliere il telefono migliore. È sempre una categoria molto combattuta per gli EE Pocket-lint Awards, ricca di dispositivi eccellenti.

Abbiamo visto display straordinari, grandi miglioramenti ai telefoni pieghevoli e velocità di ricarica davvero elevate, con alcuni dispositivi che ora si ricaricano in pochi minuti anziché in ore.

Telefono di punta dell'anno: Apple iPhone 14 Pro

Quest'anno l'Apple iPhone 14 Pro ha sbancato il botteghino, offrendo una qualità costruttiva favolosa, un miglioramento delle prestazioni della fotocamera e una serie di nuove funzioni con cui giocare.

Dynamic Island rende il multitasking molto più semplice e offre un nuovo modo di interagire con il dispositivo, mentre le capacità della fotocamera del nuovo sensore da 48 megapixel sono sorprendenti. Questa è una categoria difficile e l'iPhone 14 Pro aveva una concorrenza agguerrita, ma quest'anno si aggiudica la corona per aver offerto uno smartphone incredibilmente completo. È costoso, ma ne vale la pena.

Molto apprezzato: Google Pixel 7 Pro

Quest'anno il Google Pixel 7 Pro potrebbe essere stato battuto al primo posto dall'iPhone 14 Pro di Apple, ma non fatevi illusioni: è ancora un dispositivo incredibile. Offre un'esperienza software pulita, è in prima fila per gli aggiornamenti e ha una delle migliori fotocamere del settore.

C'è molta potenza, un ottimo display, il tutto in un telefono solido e di bell'aspetto.

Il migliore degli altri

Mentre l'iPhone 14 Pro di Apple si è aggiudicato il primo premio, con Google che si è piazzato a un passo dal secondo posto con il Pixel 7 Pro, il resto della concorrenza è stato agguerrito. Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha ovviamente bisogno di una menzione per il supporto della S Pen e per l'ottima esperienza complessiva con un'eccellente fotocamera. Non è stato però l'unico telefono in gara, con il Samsung Galaxy Z Flip 4 in lizza che offre una raffinata esperienza di telefono pieghevole. Anche il modello di punta di Oppo, il Find X5 Pro, merita una menzione per il suo design di lusso. Forse l'outsider del gruppo è il ROG Phone 6 Pro. Si tratta di un telefono dedicato al gioco, che offre una durata della batteria sbalorditiva, ottime prestazioni e un buon rapporto qualità-prezzo.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.