Osom Saga, il reboot dell'Essential Phone, ha finalmente le specifiche tecniche ufficiali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Osom Saga, il telefono sviluppato dalle persone che hanno lasciato Essential in seguito alla scomparsa dell'azienda, ha ora delle specifiche ufficiali.

Ma prima di tutto, un po' di ordine. Osom è la società creata dalle persone che hanno creato l'Essential Phone quando l'azienda è stata chiusa. In un primo momento ha annunciato il nuovo telefono come Osom OV1, prima di rinominarlo Saga. Ora si chiama Solana Mobile Saga, dopo che le due aziende hanno concluso un accordo. Tutti in pari? Bene.

Passiamo alle cose belle.

L'elenco completo delle specifiche è stato pubblicato sul sito Web di Solana Mobile, mentre l'account Twitter di Osom ha condiviso la versione ridotta. Il telefono sarà dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 montato su un display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz. Accanto allo Snapdragon ci saranno 12 GB di RAM e 512 GB di memoria espandibile tramite scheda microSD.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

TL;DR:

* Snapdragon 8+ Gen1

* Display OLED da 6,67" 120HZ

* 12GB di RAM

* 512GB di storage (espandibile tramite microSD)

* Batteria da 4110 mAh

* Android 13

* Retro in ceramica, cornice in acciaio inossidabile e accenti in titanio

* IP68- OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 20 ottobre 2022

Tra gli altri elementi degni di nota del tweet di Osom figurano una batteria da 4110 mAh e Android 13. In termini di costruzione, sappiamo anche che ci sarà un retro in ceramica, una cornice in acciaio inossidabile e accenti in titanio per accompagnare la resistenza alla polvere e all'acqua IP68.

Solana Mobile ha però maggiori dettagli. Sul suo sito web si legge che sul retro ci sarà una fotocamera principale da 50 megapixel e una ultrawide da 12 megapixel. Sulla parte anteriore sarà utilizzata una fotocamera per selfie da 16 megapixel. Apprendiamo inoltre che il display avrà una frequenza di aggiornamento di picco di 120 Hz, il che fa pensare che sia variabile. Inoltre, il display sarà FHD+.

La sicurezza sarà gestita da un sensore di impronte digitali montato sul retro, un aspetto importante se si considera che Solana lo sta commercializzando come un telefono per persone appassionate di criptovalute e Web3.

Non sappiamo ancora con esattezza quando sarà in vendita, ma Solana Mobile afferma che verrà spedito all'inizio del 2023. È possibile effettuare il pre-ordine, ma c'è qualcosa che riguarda un deposito di 100 USDC a cui dovrete prestare attenzione.

Scritto da Oliver Haslam.