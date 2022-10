La lineup del Redmi Note 12 è trapelata prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non è ancora ufficiale, ma da una nuova fuga di notizie sembra che presto potremo vedere tre versioni del Redmi Note 12.

Pur non avendo ancora avuto una conferma ufficiale da parte di Redmi o della casa madre Xiaomi, i tre telefoni sono stati presentati su un sito di e-commerce prima della loro presentazione ufficiale. Anche se non abbiamo prezzi o una scheda tecnica completa da consultare, almeno ora pensiamo di sapere che aspetto avrà la linea e quali nomi di marketing avrà ogni dispositivo.

Sulla base delle informazioni ricavate da un sito di e-commerce senza nome di 91mobiles, possiamo ipotizzare che la linea sarà composta da tre dispositivi: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G. Sì, saranno tutti dotati di connettività 5G, ma questo è praticamente tutto ciò che c'è da sapere. Tutti e tre i modelli hanno lo stesso prezzo indicativo, quindi non possiamo dare troppa importanza a questo dato.

Una chicca interessante è la menzione di una velocità di ricarica rapida di 210 W, anche se solo per uno dei tre modelli elencati sullo stesso sito. Se si tratta di una svista o se dobbiamo aspettarci che il Note 12 Pro+ 5G abbia una ricarica più veloce rispetto agli altri, dobbiamo aspettare e vedere. Tuttavia, è stato elencato un nuovo caricabatterie in grado di raggiungere la velocità di 210W. 91mobiles ritiene che 67W saranno il limite per il modello standard, mentre il Pro raggiungerà i 120W.

Oltre a tutto ciò, ci aspettiamo una fotocamera principale da 50 megapixel sul retro e un display piatto con una fotocamera a foro centrale sul davanti, con un'uscita prevista per la fine di ottobre o intorno a tale data.

Scritto da Oliver Haslam.