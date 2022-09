Bullitt annuncia un telefono con messaggistica satellitare, in lancio all'inizio del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bullitt potrebbe non essere un marchio conosciuto, ma l'azienda britannica produce da tempo telefoni resistenti, soprattutto con il marchio CAT.

Anche se i suoi dispositivi potrebbero non essere la prima scelta del tipico acquirente di smartphone, l'azienda si è lanciata nel campo della comunicazione satellitare, con una nota sul suo sito web che invita i clienti interessati a iscriversi per ricevere gli aggiornamenti.

-

Il lancio del nuovo smartphone - ancora senza nome - è previsto per il primo trimestre del 2023 e si ipotizza che la sede del lancio possa essere il Mobile World Congress 2023, il che fa pensare a un periodo intorno alla fine di febbraio.

L'azienda ha confermato che il telefono passerà senza soluzione di continuità dalla comunicazione Wi-Fi, cellulare e satellitare e che ciò ha richiesto l'uso di un chipset personalizzato, di un'applicazione per gestire la messaggistica e di un'infrastruttura presso le stazioni terrestri satellitari.

L'azienda non ha voluto dire quale potrebbe essere il chipset personalizzato, ma sappiamo che sia Qualcomm che MediaTek stanno lavorando alla connettività satellitare.

Di recente abbiamo anche visto Huawei lanciare la messaggistica satellitare sul Mate 50 utilizzando hardware Qualcomm - e Qualcomm alimenta il CAT S62 Pro costruito da Bullitt, per cui immaginiamo che anche in questo futuro dispositivo ci sia hardware Qualcomm.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Bullitt ha rifiutato di confermare quali reti satellitari potrebbe utilizzare il telefono, ma ha confermato che sarà necessario un piano di abbonamento di messaggistica satellitare per utilizzare il servizio proprietario gestito da Bullitt. L'utente è poi libero di utilizzare la rete terrestre che preferisce per le normali connessioni.

Ma perché si dovrebbe desiderare la messaggistica satellitare? L'idea è quella di eliminare i punti morti, in modo da poter rimanere in contatto con il lavoro o la famiglia quando ci si trova in regioni remote prive di connettività cellulare terrestre.

Nei prossimi anni si parlerà molto di comunicazione satellitare e sembra che Bullitt voglia partecipare a questa conversazione.

Scritto da Chris Hall.