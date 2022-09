Dal satellite al cellulare: Tutto quello che c'è da sapere sulla comunicazione satellitare su smartphone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima grande novità nel campo della telefonia mobile potrebbe essere letteralmente fuori dal mondo, visto che si sta delineando una gamma sempre più ampia di opzioni per il satellite-cellulare (o comunicazione satellitare).

L'uso dei satelliti per collegare lo smartphone alla rete potrebbe cambiare le carte in tavola, offrendo la possibilità di eliminare i punti morti in tutto il mondo e di garantire un contatto costante. Ci aspettiamo un'ampia gamma di termini legati alla nuova tecnologia, ma è lecito aspettarsi di sentir parlare di "comunicazione satellitare" per i consumatori o di "reti non terrestri (NTN)" per i contenuti più tecnici, e probabilmente anche di molti altri termini.

Di recente si è parlato sempre più spesso di telefoni e satelliti, alimentati da diversi filoni di conversazione.

In primo luogo, T-Mobile e SpaceX hanno annunciato una collaborazione destinata a fornire una copertura del 100% negli Stati Uniti, consentendo ai clienti di T-Mobile di accedere a qualsiasi luogo, anche a quelli più remoti.

In secondo luogo, l'analista Ming-Chi Kuo ha suggerito che l'iPhone 14 potrebbe supportare la comunicazione satellitare.

In terzo luogo, l'SVP di Google Hiroshi Lockheimer ha appena confermato che Google supporterà la comunicazione satellitare nella prossima versione di Android.

Tutte queste voci puntano alla connettività satellitare all'interno dell'hardware degli smartphone esistenti, piuttosto che alla necessità di un dispositivo dedicato. T-Mobile, ad esempio, ha dichiarato che molti dei suoi dispositivi esistenti funzioneranno già con il sistema previsto, quindi si tratta di un sistema molto diverso da quello attualmente in uso con i telefoni satellitari.

Il 3GPP, l'organizzazione che supervisiona lo sviluppo degli standard per le tecnologie di comunicazione, ha già concesso l'approvazione per le NTN (reti non terrestri) 5G, quindi è in atto uno sforzo coordinato per sviluppare e ricercare la comunicazione satellitare per i dispositivi futuri.

Attualmente la rete di telefonia mobile si basa su una connessione terrestre. Il telefono si connette a una torre cellulare o a una stazione base tramite onde radio, che di solito è fisicamente collegata all'infrastruttura per inviare i dati ovunque debbano andare. Di solito ci si collega a diverse torri cellulari contemporaneamente, consentendo una copertura costante mentre ci si sposta da un luogo all'altro, ma il sistema si basa su una cosa: è necessaria la connessione terrestre per farlo funzionare.

In luoghi remoti, al di fuori della portata delle torri cellulari terrestri, non c'è ricezione. Ci si trova in un punto morto. Questo problema può essere risolto solo se c'è un modo per ottenere una connessione a quella località.

I satelliti risolvono il problema eliminando la necessità di una connessione terrestre. Se il vostro telefono può connettersi a qualcosa nel cielo, risolvete il problema della mancanza di infrastrutture fisiche a terra, ma avete bisogno di quelle infrastrutture nel cielo.

È a questa che ci si collegherà, utilizzando le onde radio, per consentire la comunicazione satellitare.

Sì, esistono. L'accessorio indispensabile per gli eroi di Hollywood o per le squadre delle forze speciali dietro le linee nemiche, la vista di qualcuno che estrae un grosso terminale con una grossa antenna ha abbellito i nostri schermi per anni.

Anche i telefoni satellitari non sono rari: sono disponibili in commercio, ma in genere sono costosi, progettati per lavorare in aree remote e non hanno tempo per le funzioni consumer.

Le reti sono fornite da alcuni nomi noti come Inmarsat, Thuraya o Iridium, con un mix di sistemi satellitari geostazionari (per i primi due) o in orbita terrestre bassa (per il secondo).

L'orbita terrestre bassa (LEO) potrebbe essere più familiare di recente, perché è così che opera Starlink di SpaceX e il sistema OneWeb.

Qualcosa di più familiare potrebbe essere Garmin InReach. Utilizza la rete Iridium per le comunicazioni e costa 14,95 dollari al mese, oltre ai 349 dollari di InReach Mini, ma è di fatto un comunicatore satellitare.

Non abbiamo citato Starlink a caso: Starlink è già in lizza per fornire il servizio di T-Mobile negli Stati Uniti. E poiché Starlink mira a raggiungere una copertura globale con il suo servizio satellitare, è lecito supporre che si possano raggiungere accordi con altri fornitori di rete in altre regioni per fornire un servizio simile.

La rete che si dice possa alimentare il sistema di Apple è Globalstar. Globalstar è una società di comunicazione satellitare statunitense che dispone di 24 satelliti LEO e fornisce già una serie di servizi.

La cosa importante da notare è che ci sono già satelliti in orbita in grado di fornire le funzioni richieste, quindi c'è il potenziale per una serie di fornitori diversi per questi servizi. Molto dipenderà da ciò che il satellite è in grado di fornire con la tecnologia esistente, da come si interfaccerà con l'hardware dei consumatori e da come si potranno definire gli accordi commerciali.

Secondo T-Mobile e SpaceX, l'obiettivo iniziale sarà la messaggistica SMS. La fase iniziale della connettività si concentrerà su forme di comunicazione più semplici, ma col tempo aumenterà fino a offrire il tipo di connettività voce e dati a cui si è abituati.

L'obiettivo, in realtà, è quello di fornire connettività a luoghi remoti in modo che gli utenti possano rimanere in contatto, e potrebbe passare del tempo prima che ci si possa aspettare realisticamente di essere in grado di andare nella parte più remota della natura selvaggia e poi trasmettere video in 4K sul proprio telefono.

Se volete farlo, fareste meglio a procurarvi un terminale Starlink. Sì, è già possibile, ma non aspettatevi che la comunicazione satellitare via smartphone arrivi già il primo giorno.

Ma come hanno sottolineato T-Mobile e SpaceX, l'obiettivo è quello di utilizzare l'hardware esistente, in modo da non dover acquistare un telefono satellitare dedicato. Questa potrebbe essere una cattiva notizia per i provider che già si occupano di telefoni satellitari.

T-Mobile ha già annunciato Coverage Above and Beyond, affermando che sarà in versione beta entro la fine del 2023.

Secondo alcune indiscrezioni, i test sono già stati effettuati per l'iPhone di Apple, anche se non sono stati verificati, mentre si prevede che Huawei lancerà il Mate 50 che funzionerà con il sistema di navigazione satellitare BeiDou, consentendo anche in questo caso servizi di messaggistica di emergenza.

Nel frattempo MediaTek ha dimostrato di lavorare con un NTN utilizzando l'hardware 5G esistente e anche altri nomi come Qualcomm, Ericsson e Thales sono coinvolti nella ricerca, quindi tutto questo potrebbe accadere prima di quanto si possa pensare.

Il 3GPP ha dichiarato che si prevede la formalizzazione di uno standard entro il 2022 e la disponibilità di prodotti commerciali entro il 2024.

Nei prossimi due anni, i telefoni cellulari potrebbero diventare molto più mobili.

