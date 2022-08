Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - T-Mobile, in collaborazione con SpaceX di Elon Musk, ha annunciato l'intenzione di fornire connettività cellulare in tutti gli Stati Uniti.

Utilizzando la costellazione di satelliti Starlink di SpaceX, T-Mobile dovrebbe essere in grado di fornire una copertura quasi completa, anche nelle località più remote.

Attualmente, oltre mezzo milione di chilometri quadrati degli Stati Uniti sono completamente irraggiungibili dai segnali cellulari di qualsiasi provider. L'unica soluzione disponibile per gli abitanti di queste regioni è portare con sé un costoso e ingombrante telefono satellitare.

Questo annuncio è il primo passo per rendere le regioni non collegate un problema del passato.

"Più che un'alleanza rivoluzionaria, questa rappresenta due innovatori del settore che sfidano i vecchi modi di fare le cose per creare qualcosa di completamente nuovo che connetterà ulteriormente i clienti e spaventerà i concorrenti", ha dichiarato Mike Sievert, CEO di T-Mobile.

La dichiarazione di Elon Musk accenna all'obiettivo più ambizioso di espandere questa connettività in tutto il mondo. Ha detto: "La cosa importante è che non ci sono zone morte in tutto il mondo per il vostro telefono cellulare. Siamo incredibilmente entusiasti di poterlo fare con T-Mobile".

Inizialmente, tuttavia, T-Mobile intende fornire una copertura di testo a tutti gli Stati Uniti continentali, alle Hawaii, a parti dell'Alaska, a Porto Rico e alle acque territoriali.

L'azienda prevede di lanciare una versione beta in aree selezionate entro la fine del prossimo anno, dopo che SpaceX avrà aggiunto altri satelliti alla sua vasta costellazione.

Gli amministratori delegati hanno lanciato un invito aperto ai vettori di telefonia mobile del mondo a collaborare per una connettività mobile veramente globale.

Scritto da Luke Baker.