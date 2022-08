Che cos'è la modalità aereo?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se viaggiate spesso in aereo o meno, potreste aver notato un'impostazione importante su alcuni dei vostri dispositivi che offre la "modalità aereo", senza sapere cosa faccia esattamente questa funzione.

In breve, si tratta di un'impostazione che consente di disattivare una serie di connettività wireless normalmente utilizzate da telefoni e tablet, come la radio cellulare e le bande Wi-Fi, per eliminare potenziali interferenze con un aereo su cui si è saliti.

Sulla maggior parte dei dispositivi moderni è piuttosto semplice attivare la modalità aereo.

Ad esempio, su un iPhone o un telefono Android, è possibile scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle impostazioni rapide e toccare l'icona dell'aereo per attivare la modalità.

È molto semplice anche su un computer portatile o tablet Windows: toccate il simbolo del Wi-Fi in basso a destra e vedrete una levetta per la modalità aereo da utilizzare.

Su un Mac bisogna essere un po' più manuali e disattivare entrambe le connessioni Wi-Fi e Bluetooth per ottenere l'equivalente della modalità aereo.

L'aspetto principale della modalità aereo è la disattivazione della radio cellulare del dispositivo. Ciò significa che non è possibile ricevere chiamate vocali o messaggi di testo.

Su molti dispositivi viene disattivata anche la connettività Wi-Fi e Bluetooth, anche se queste connessioni sono sempre più consentite nella maggior parte dei voli e quindi potrebbero non essere disattivate.

In molti casi è anche possibile riattivare manualmente il Wi-Fi e il Bluetooth lasciando comunque attiva la modalità aereo, come su iOS.

Un buon uso della modalità aereo è quello di prolungare la durata della batteria: se si sta esaurendo la carica e si vuole tenere il telefono acceso senza utilizzarlo, l'attivazione della modalità aereo può infatti garantire qualche percentuale in più.

Questo perché l'utilizzo dei dati mobili, in particolare del 5G, può consumare molta batteria, quindi tenere il telefono isolato può aiutarlo a ridurre al minimo l'assorbimento di energia.

La differenza non sarà sismica e non pensiamo che la maggior parte delle persone vorrà usare la modalità aereo molto spesso, ma potrebbe essere utile in caso di necessità.

Scritto da Max Freeman-Mills.