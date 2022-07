Come scansionare un documento con il telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete un documento stampato e avete bisogno di una copia digitale, non preoccupatevi: potete facilmente scansionare i documenti cartacei con il vostro telefono. Forse non lo sapete, ma potete acquisire una scansione digitale con il vostro telefono in pochi secondi, quindi trasformarla in un PDF e salvarla nel cloud. Siamo qui per mostrarvi come fare.

Abbiamo già scritto in passato di come sia possibile scannerizzare e firmare un documento con l'iPhone, l'iPad e persino l'iPod Touch di Apple. Ora vi mostreremo come farlo con un telefono Android.

Come per scattare qualsiasi tipo di foto con il telefono, una buona illuminazione è fondamentale per ottenere buoni risultati anche nella scansione. Assicuratevi di avere a disposizione uno spazio chiaro per acquisire la scansione, preferibilmente con una buona luce naturale vicino a una finestra.

Consigliamo di appoggiare il documento da scansionare su un tavolo, in modo da avere una buona visuale, piuttosto che cercare di destreggiarsi tra il telefono e la carta allo stesso tempo. Quindi preparatevi a eseguire la scansione.

Il modo più semplice che abbiamo trovato per scansionare i documenti è con Google Drive. È comodo perché non solo si può scannerizzare con l'app di Google Drive, ma si può anche salvare come PDF e caricare direttamente su Google Drive, in modo da poter inviare il file o utilizzarlo quando serve.

Per scannerizzare un documento con il telefono utilizzando Google Drive, procedere come segue (supponendo di averlo prima scaricato):

Fare clic per aprire Google Drive sul telefono Fare clic sull'icona più in basso a destra dell'applicazione e fare clic su scansione. Scattare una foto del documento come si fa normalmente con qualsiasi altra cosa Fare clic sull'icona di spunta quando si è soddisfatti dell'immagine.

Al termine, la foto viene automaticamente convertita in un PDF. È quindi possibile modificarla in vari modi. Nella parte inferiore dell'applicazione sono presenti degli strumenti che possono essere utilizzati per ritagliare l'immagine se non include tutto ciò di cui si ha bisogno.

È inoltre possibile cambiare le impostazioni da bianco e nero a colori e, facendo clic sui tre punti in alto a destra, è possibile modificare le impostazioni di miglioramento dell'immagine, l'orientamento e altro ancora.

Una volta soddisfatti, si può fare clic su Salva, che offre la possibilità di rinominare il file e di selezionare la posizione nella cartella di Google Drive in cui si desidera caricarlo.

Una volta fatto ciò, avrete la possibilità di accedere al file ovunque vi serva o di inviarlo a chiunque ne abbia bisogno.

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

Scritto da Adrian Willings.