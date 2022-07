L'UE estende il roaming di dati mobili fino al 2032

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea potranno continuare a utilizzare i loro telefoni cellulari in altri Stati membri dell'UE senza incorrere in costi aggiuntivi per un altro decennio. La Commissione ha prorogato la scadenza del regolamento sul roaming.

Poiché l'accordo originario scadeva ieri, 30 giugno 2022, oggi, 1° luglio 2022, è entrato in vigore un nuovo regolamento. Ora durerà fino al 2032.

Ciò significa che i consumatori avranno accesso agli stessi servizi in tutta l'UE come nel proprio Paese. Ciò include anche i servizi 5G, che sono stati inseriti nel regolamento migliorato.

Naturalmente, alcuni fornitori potranno estendere il servizio più lontano. Dovranno inoltre informare meglio i clienti "sui tipi di servizi che possono comportare costi aggiuntivi", come le chiamate ai numeri di assistenza e agli helpdesk.

In questi casi, eventuali costi aggiuntivi di roaming devono essere comunicati tramite SMS.

Naturalmente, dopo la Brexit questo non si applicherà ai clienti di telefonia mobile del Regno Unito. Gli utenti di telefonia mobile del Regno Unito continueranno a pagare le tariffe di roaming in tutta l'UE, a seconda della loro rete. La maggior parte delle reti del Regno Unito ha reintrodotto le tariffe di roaming per i viaggi negli Stati membri dell'UE.

Solo Virgin Media O2 ha scelto di non reintrodurre le tariffe. Tuttavia, gli altri network prevedono dei massimali per l'utilizzo del telefono in Europa, che in genere si aggirano intorno alle 2 sterline al giorno.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 1 luglio 2022

Scritto da Rik Henderson.