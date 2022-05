Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Eric Migicovsky, l'uomo dietro lo smartwatch Pebble, ha messo gli occhi su una nuova missione: rendere più piccoli i telefoni Android di punta.

Si tratta di una sorta di progetto secondario per Migicovski, che passa il suo tempo a lavorare su un'app di chat chiamata Beeper, che mira a portare iMessage su Android.

Migicovsky ama i telefoni piccoli perché stanno bene in tasca, sono molto più leggeri, più facili da usare con una sola mano e non cadono dalla tasca mentre si va in bicicletta.

Sono tutti motivi validi a nostro avviso, ma nonostante ciò, attualmente non esistono ammiraglie Android con uno schermo di dimensioni inferiori a 6 pollici.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 20 Maggio 2022

Per diffondere il suo messaggio, Migicovsky ha creato smallandroidphone.com, un sito web che illustra le sue preoccupazioni con una petizione da firmare.

L'obiettivo è "raccogliere il sostegno della comunità e convincere Google (idealmente) o un altro produttore Android a costruire questo telefono".

Nella sua ricerca di un telefono piccolo, è passato all'iPhone 13 Mini, ma teme che anche questo telefono finisca per scomparire presto.

Gli iPhone Mini rappresentano solo il 5% delle vendite di smartphone di Apple, quindi c'è il rischio che questo telefono venga considerato indegno dal gigante tecnologico.

Se ciò dovesse accadere, Migicovsky pensa che un piccolo dispositivo Android, con la sua app Beeper per iMessage, sarebbe una valida alternativa.

Con una tale varietà di opzioni Android sul mercato, è piuttosto sorprendente che non siano disponibili opzioni premium compatte. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione.

Scritto da Luke Baker.