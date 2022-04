RedMagic 7 Pro lancia globalmente, SD 8 Gen 1 e raffreddamento proprio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - RedMagic sta portando il suo telefono da gioco di punta nelle regioni internazionali, tra cui Regno Unito, Nord America ed Europa.

Già disponibile in Cina, il RedMagic 7 Pro sarà ordinabile in offerta early bird dal 22 aprile, con preordini più ampi a partire dal 27 aprile.

Due modelli saranno disponibili - Supernova, con 512GB di storage, e Obsidian con 256GB. Entrambe le versioni saranno dotate di 16GB di RAM.

Il chipset per ciascuno è lo Snapdragon 8 Gen 1 con un chip dedicato al gioco (Red Core 1).

C'è un display AMOLED da 6,8 pollici FHD+ (1080 x 2400) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Supporta anche una frequenza di campionamento del tocco multi-dito a 960Hz.

Una fotocamera sotto il display da 16 megapixel nega la necessità di un notch, mentre la parte posteriore ha una tripla fotocamera (64 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel).

Come telefono da gioco, il RedMagic 7 Pro è dotato di un proprio turboventilatore integrato per mantenere il dispositivo fresco durante il gioco. Si ottiene anche un jack per cuffie da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali per la sicurezza. Una batteria da 5.000mAh alimenta il portatile.

Entrambe le versioni saranno disponibili dalla stessa data, con il RedMagic 7 Pro Supernova al prezzo di 899 $ / 899 € / 759 £.

Il modello Obsidian sarà di 799 dollari / 799 euro / 679 sterline.

Scritto da Rik Henderson.