Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Osom, una nuova startup tecnologica composta da ex dipendenti Essential, ha annunciato alcuni dettagli sul suo telefono di punta incentrato sulla privacy in arrivo entro la fine dell'anno.

Chiamato OV1, presenta un telaio in acciaio inossidabile con accenti in titanio, un retro in ceramica, vetro di copertura Corning Victus e un processore Qualcomm. Sarà disponibile in bianco e nero opaco per iniziare, ma a quanto pare sono in lavorazione più colori. La polizia di Android ha affermato che l'OV1 è "notevolmente più grande" dell'acclamato Essential Phone , a cui assomiglia, anche se apparentemente non era intenzionale. È solo lo stesso team che ha progettato e progettato Essential Phone e ha progettato anche l'OV1.

Sono molto entusiasta di annunciare che l'OV1 sarà basato su un chipset della serie @Snapdragon 8. Sebbene ciò significhi un leggero ritardo nella nostra data di spedizione originale, significa anche un'esperienza più ricca di funzionalità e più privata per te. In arrivo nel quarto trimestre del 2022! #osom2022 #ownyourprivacy pic.twitter.com/SttMIXKgEz — OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 3 marzo 2022

L'OV1 doveva essere annunciato completamente all'inizio di marzo, secondo TechCrunch, ma è stato ritardato in modo che l'azienda possa aggiornare il processore del telefono. Osom punta a utilizzare un chipset della serie Snapdragon 8, ma non ha ancora detto quale chip specifico. Ha affermato che il telefono vanterà una durata della batteria "tutto il giorno" e il supporto per la banda ultra larga. Possiamo aspettarci una "esperienza fotografica davvero di punta" anche sull'OV1, grazie alle fotocamere posteriori da 48 megapixel e 12 megapixel e uno sparatutto frontale da 16 megapixel.

Infine, avrà spazio per due schede SIM fisiche e verrà spedito con un cavo da USB-C a C nella confezione, ma nessun mattone di ricarica. Detto questo, l'USB-C è una delle cose che rendono l'OV1 un telefono incentrato sulla privacy, poiché è dotato di un interruttore fisico che consente agli utenti di alternare tra la ricarica e la condivisione dei dati.

Una spia indicherà anche quale modalità è in uso.

Il fondatore e CEO Jason Keats ha dichiarato ai media che Osom vuole costruire dispositivi, software e servizi che "facilitino la privacy dei singoli utenti". I dettagli sono ancora scarsi, così come la data precisa di lancio e il prezzo dell'OV1. Secondo quanto riferito, dovrebbe essere lanciato negli Stati Uniti intorno al quarto trimestre e avere un prezzo ben inferiore a $ 1.000.

Scritto da Maggie Tillman.