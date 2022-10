Redmi Pad è l'ultimo tablet Android economico lanciato sul mercato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il sub-brand di Xiaomi, Redmi, è l'ultimo a entrare nel mercato dei tablet Android economici con il Redmi Pad. Il tablet cerca di offrire funzionalità e prestazioni di alto livello, ma a un prezzo non eccessivamente elevato.

Il tablet è dotato di un display da 10,61 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Questo dovrebbe significare animazioni fluide e chiare, con poche interruzioni nella navigazione dell'interfaccia utente.

Con il supporto di fino a 1 miliardo di colori, il display promette un'ampia gamma di colori e presenta una luminosità tipica di circa 400 nit. Forse non è uno di quelli da usare in piena luce solare, ma è più che sufficiente in ambienti chiusi, a letto o in viaggio.

Lo schermo è affiancato da un sistema di altoparlanti quadruplo, per un suono stereo forte e potenziato da Dolby Atmos, che contribuisce a offrire un'esperienza coinvolgente quando si gioca o si guardano film e programmi televisivi.

Sul davanti è presente anche una fotocamera grandangolare da 8 megapixel per selfie, che può passare automaticamente a una visuale più ampia quando rileva più persone, ideale per le videochiamate di gruppo.

Il corpo metallico del tablet è sottile appena 7,05 mm e presenta un'ampia fotocamera rettangolare sul retro che, come la fotocamera ultralarga sul davanti, è dotata di un sensore da 8 megapixel.

Internamente, il tablet è dotato di piattaforma MediaTek Helio G99, quindi non si tratta di un chipset di alto livello, ma, dato che Redmi lo immagina come un dispositivo per il consumo casuale di contenuti multimediali e per la comunicazione, non ne ha necessariamente bisogno. Naturalmente, il vantaggio è anche quello di contenere i costi.

Le altre specifiche includono la batteria da 8000 mAh, che Xiaomi definisce una batteria "per tutto il giorno" e che supporta una velocità di ricarica fino a 18W.

In definitiva, sembra essere un'offerta molto solida da parte di Redmi, che offre funzioni chiave per la visione di film e video, mantenendo il punto di prezzo a un livello che molte persone saranno in grado di permettersi.

Il Redmi Pad sarà disponibile nei colori Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, con prezzi a partire da 269 sterline al momento del lancio nel Regno Unito.

Scritto da Cam Bunton.