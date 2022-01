Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I tablet stanno vivendo una sorta di rinascita negli ultimi anni, con più produttori che hanno introdotto le liste Android nelle loro linee di prodotti. Ora si dice che anche Vivo si unirà all'ovile, con il suo primo tablet in assoluto, il presunto Vivo Pad.

Dal punto di vista del nome, questo fa scattare i nostri ricordi indietro di un decennio quando Asus ha lanciato la sua serie VivoTab - ma, ovviamente, le due linee di prodotti sono del tutto indipendenti (come lo sono le aziende).

La lista di Vivo sarà un'estensione oltre la sua gamma di smartphone - attualmente in evidenza dall'X70 Pro+ - e non punterà a essere di fascia ultra-alta in molte delle sue scelte hardware, se si crede alle voci.

Si dice che il Vivo Pad utilizzi la piattaforma Snapdragon 870 di Qualcomm, piuttosto che optare per l' ultimo Snapdragon 8 Gen 1 . Si adatta perfettamente al tipo di prodotto, tuttavia, e dovrebbe aiutare anche il suo prezzo a soddisfare il conto: è un'eco di ciò che Xiaomi ha scelto nel suo Pad 5 abbastanza decente .

Tuttavia, le dimensioni del tablet Vivo in arrivo sono ancora sconosciute, ma si dice che il Pad sia dotato di cornici ultrasottili, frequenza di aggiornamento rapida di 120 Hz, insieme a una batteria interna da 8040 mAh, oltre a una funzione di ricarica rapida da 44 W.

Se questa impresa si rivelerà accurata è la prima domanda, ma la seconda domanda che abbiamo sulle labbra è se il Vivo Pad verrà lanciato sui mercati internazionali o meno. Ciò è in parte dovuto al software, ovviamente, poiché OriginOS dell'azienda ha inclinazioni sia cinesi che internazionali (su Google Android) per mercati diversi.

Vivo ha una selezione limitata di prodotti al di fuori del suo pilastro cinese in varie regioni - gli smartphone di punta della serie X sono disponibili in Europa, anche se un po' faticoso da individuare - quindi forse una gamma di prodotti più ampia per includere un tablet aiuterebbe a consolidare il suo marchio e ampliare ulteriormente il ricorso.

Scritto da Mike Lowe.