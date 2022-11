Si dice che il Samsung Galaxy Tab S8 FE sia dotato di una "grande esperienza con la penna".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il vociferato Samsung Galaxy Tab S8 FE sarà dotato di una "grande esperienza di utilizzo della penna", secondo un leaker, con l'utilizzo di un digitalizzatore Wacom.

Il tablet, il cui nome sembra ormai certo: Galaxy Tab S8 FE, sarà il prossimo della serie di prodotti Fan Edition di Samsung. Il leaker Roland Quandt ha alcuni dettagli da condividere sul tablet non ancora annunciato, anche se dire che ci sono ancora alcune cose che non sappiamo sarebbe assolutamente l'eufemismo dell'anno.

Che cosa sappiamo? Sappiamo che il prodotto porta il nome in codice Birdie, il che significa che è il prodotto che è apparso nei risultati di Geekbench. Questi risultati hanno visto un punteggio di 773 per le prestazioni single-core e 2318 per quelle multi-core. Ciò significa che non dobbiamo aspettarci che sia superveloce, ma non c'è da sorprendersi visto il mercato di fascia media in cui il tablet è destinato a operare.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Galaxy Tab S8 FE (questo è il nome attuale) SM-X506B ha un display LCD, un digitalizzatore Wacom = ottima esperienza con la penna e porta il nome in codice "Birdie", quindi il risultato di Geekbench di settembre dovrebbe essere assolutamente reale - rquandt@mastodon.social (@rquandt) 21 novembre 2022

Brandt afferma che possiamo aspettarci che l'oggetto venga fornito con uno schermo LCD, ancora una volta in linea con il target previsto. Ma la cosa più interessante è che si parla di un digitalizzatore Wacom che consentirà una "grande esperienza con la penna", secondo il leaker. Se possiamo aspettarci che questo dispositivo offra i livelli di capacità di iPad Pro e Apple Pencil resta da vedere, ma almeno sappiamo che il supporto per la S Pen farà parte del prodotto stesso.

Ma questo è tutto ciò che sappiamo. Al momento, purtroppo, non è dato sapere né la data di uscita né il prezzo del Samsung Galaxy Tab S8 FE.

Scritto da Oliver Haslam.