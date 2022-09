Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato il tablet Galaxy Tab Active 4 Pro, progettato per essere abbastanza resistente da essere utilizzato anche fuori dall'ufficio, ovunque si voglia lavorare.

Il tablet è dotato di resistenza militare MIL-STD-810H e Samsung sostiene che è "abbastanza resistente da sopportare anche gli ambienti di lavoro più impegnativi". Qualcuno ha detto lavoro in spiaggia?

Il Galaxy Tab Active 4 Pro ha una cornice di 10,2 mm, pesa 674 g ed è dotato di una protezione Corning Gorilla Glass 5. Può resistere a cadute fino a un massimo di 10 mm. Può resistere a cadute fino a 1 metro, o a 1,2 metri se utilizzato con la cover protettiva fornita nella confezione.

Dispone inoltre di una S Pen integrata ed è resistente all'acqua e alla polvere IP68. Il display LCD TFT da 10,1 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e può essere regolato per lavorare con i guanti, mentre troverete anche una fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/1.9 e autofocus e una fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/2.0.

Sotto il cofano, il Galaxy Tab Active 4 Pro è dotato di un processore Octa-core a 6 nm ed è possibile scegliere tra 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, oppure 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Entrambi sono dotati di microSD per l'espansione dello storage fino a 1 TB.

È presente una batteria sostituibile da 7600 mAh, oltre alla ricarica rapida, e c'è anche una modalità senza batteria che consente di utilizzare il tablet in modo continuativo presso un chiosco o in un veicolo senza la batteria.

Il Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro è dotato di Android 12.0 e Samsung offrirà cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e tre anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Il Galaxy Tab Active 4 Pro sarà disponibile a partire da settembre in alcune parti dell'Europa, mentre la disponibilità in Asia, America Latina, Nord America e Medio Oriente seguirà nel corso dell'anno. I prezzi non sono ancora stati rivelati.

Scritto da Britta O'Boyle.